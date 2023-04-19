5 أوقاف خيرية خصصها فاعل خير في دبي

المصدر: دبي- البيان

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سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر أصولاً متنوعة لفاعلي خير أوقفوها داخل إمارة دبي، لتتولى المؤسسة إدارتها والإشراف عليها، وتخصيص ريعها لمصارف خدمية عدة.

واستقبلت «أوقاف دبي» فاعل خير، خصص خمسة أوقاف متنوعة في مناطق حيوية وسط دبي، تتضمن فيلا سكنية، ووحدة فندقية، وشقتين سكنيتين، ومجموعة من الأسهم في شركات عدة. وقدّم الواقف العقارات والأسهم وقفاً خيرياً وذرياً ومشتركاً، تحت إشراف المؤسسة، ليصرف ريعها على أهله وعلى مختلف أوجه الخير في الإمارة.

ورحبت المؤسسة بالواقف الجديد، وشكرت ثقته العالية بخدماتها وقدرتها على إدارة واستثمار المشروعات الوقفية وفق أفضل الممارسات، وأكدت أن الأصول الوقفية كافة التي تم تسجيلها لدى المؤسسة تتم دراستها بدقة وتحديد الطرائق المثلى لاستثمارها وإدارتها، لتحقيق العائد الأكبر منها وصرف ريعها على الجهات التي يحددها الواقف سواء من ذريته أو على مختلف المصارف الخيرية كالتعليم والصحة والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم وغيرها.

ثناء

من جانبه أثنى علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر على مبادرة الواقف الخيرية، واختياره «أوقاف دبي» لتسجيل أصوله الوقفية في الإمارة، وهو ما يعكس الصدى الإيجابي الواسع للمؤسسة، مبيّناً أن ثقة الواقفين بالمؤسسة تترجم النجاحات التي حققتها سواء على صعيد الاستثمارات الوقفية المتنوعة أو على مستوى المبادرات الإنسانية والمشروعات الخيرية التي تطلقها المؤسسة ويصل صداها إلى مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن حرص «أوقاف دبي» على توظيف الكفاءات وخلق بيئة العمل المحفزة على التفوق والإبداع أسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية ووصولها إلى المتعاملين والواقفين وتحقيق رضاهم.

وقال المطوع: إن الأوقاف الخيرية التي يتم تسجيلها لدى المؤسسة يصرف ريعها على قطاعات التعليم والصحة ومساندة الأيتام والأرامل وتمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين وفك كربة المتعثرين والمحتاجين والإسهام في دعم الشؤون الإسلامية كالحج وإفطار الصائمين وغيرها.

وذكر الأمين العام أن الأوقاف الذرية تشكل صمام أمان يضمن مستقبل الأبناء وذريتهم من بعدهم، وتخصيص الأوقاف الذرية للأهل والأبناء والأرحام يضمن استمرارها وبقاءها للورثة مهما كانت الظروف، والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستنداتها، فضلاً عن ضمان استثمارها وتنميتها من قبل المؤسسة بأحدث طرائق الاستثمار ووفق أعلى درجات الخدمة والأمان، مشيراً إلى دور الأوقاف الذرية في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة والأرحام.

إجراءات

من جانبه، أعرب فاعل الخير عن شكره للمؤسسة على تيسير إجراءات تسجيل الوقف بسرعة ومرونة، مثنياً على أسلوب عمل موظفي «أوقاف دبي» الذي تميز بالاحتراف واللطف والرقي في الوقت نفسه، وشجع القادرين من أصحاب الأيادي البيض على تسجيل أوقاف خيرية أو ذرية لدى المؤسسة والإسهام في مسيرة الخير والنماء التي تنشدها «أوقاف دبي».

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