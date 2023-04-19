70 دبلوماسياً يبحثون في لقاء رمضاني التبادل المعرفي الحكومي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك سفراء وقناصل 70 دولة في لقاء خاص نظمته حكومة دولة الإمارات على مائدة إفطار رمضاني للتعريف ببرنامج التبادل المعرفي الحكومي وأهدافه ومحاوره، تم فيه استعراض مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة في مختلف قارات العالم.

شارك في اللقاء الرمضاني المفتوح عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس مجلس التنافسية، وعدد من سفراء دولة الإمارات، وسفراء وقناصل الدول الشريكة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي إضافة إلى المهتمين بالتعرف إلى البرنامج، وفريق عمل البرنامج.

وضمت قائمة المشاركين في اللقاء سفراء وقناصل الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي والتي تشمل؛ جمهورية مصر العربية، وجمهورية أوغندا، وجمهورية صربيا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أوزباكستان، وجمهورية رواندا، وسيشل، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السنغال، وجمهورية اليونان، وجمهورية غويانا، وجمهورية كولومبيا، وجمهورية العراق، وكوستاريكا، والسودان، وجمهورية قيرغيزستان، ومملكة إسبانيا، وجزر المالديف، وباربادوس، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية باراغواي، وجمهورية جورجيا، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية مالطا، وكردستان العراق، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية تركمانستان، وجمهورية رومانيا، وجمهورية زيمبابوي.

فرصة

وأكد عبدالله لوتاه أن اللقاء الرمضاني المفتوح مع ممثلي الحكومات الشريكة لبرنامج التبادل المعرفي الحكومي، شكل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار عن الآفاق المستقبلية للشراكات الإيجابية المثمرة التي تمكنت حكومة دولة الإمارات من بنائها مع مختلف الدول منذ إطلاق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، كما شكل مناسبة لتسليط الضوء على أهداف ومحاور البرنامج أمام سفراء وقناصل الدول الراغبة في التعرف إليه، واستعراض إنجازات ومستجدات الشراكات، والاحتفاء بالنموذج الناجح الذي تم ترسيخه ضمن رؤية قيادتنا الرشيدة لمفهوم العلاقات الدولية القائمة على التعاون والتكامل والشراكة.

وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، نجح في نقل رسالة حكومة دولة الإمارات ورؤيتها التي يتقدم فيها التعاون البناء الهادف لتمكين الحكومات والمجتمعات من مواكبة مسيرة المستقبل والمشاركة الفاعلة فيها، كما تمكن من مشاركة النماذج المتقدمة والمنهجيات المبتكرة التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.

إنجازات

وتم في اللقاء عرض إنجازات ومستجدات التعاون الثنائي في التحديث الحكومي مع كل حكومة من الدول الشريكة، واستعراض المنجزات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، وما شكلته من إضافات نوعية لجهود دولة الإمارات في إثراء التبادل المعرفي بين الدول في أنحاء العالم، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للحكومات، ومشاركة النماذج الاستثنائية التي طورتها دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي المستقبلي.

كما شهد اللقاء عقد جلسة تفاعلية تم فيها التعريف بمبادرة المدرسة الرقمية إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، ودورها في تعزيز وتوسيع مجالات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عبر تطبيق نموذجها التعليمي الريادي في العديد من الدول في أنحاء العالم، بما يسهم في توفير فرص التعليم للأطفال في المجتمعات الأقل حظاً.

يذكر أن برنامج التبادل المعرفي الحكومي عقد منذ إطلاقه في سنة 2018، شراكات واتفاقيات تعاون ثنائي مع 29 دولة في 5 قارات في أنحاء العالم، بهدف تطوير العمل وتحديث منهجيات الإدارة الحكومية ورفع مستويات الأداء والتميز، وبناء القدرات والكوادر والمواهب الحكومية، لتعزيز جهود تصميم النماذج الحكومية الجديدة بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والمجتمعات.

وتمكن البرنامج من إطلاق 10 شراكات استراتيجية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، في فبراير الماضي، شملت كلاً من باراغواي ورواندا وتركمانستان وأفريقيا الوسطى وألبانيا وجورجيا ورومانيا وزيمبابوي ومالطا وكازاخستان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز