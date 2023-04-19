«إيدج» تختتم مشاركتها الناجحة بمعرض «لاد 2023» في ريو دي جانيرو

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت «ايدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، مشاركتها الناجحة في «لاد 2023»، أكبر معرض للدفاع والأمن في أمريكا اللاتينية، الذي يُقام كل عامين. وزار جناح «ايدج» في الحدث الذي استمر أربعة أيام وفود عسكرية رفيعة المستوى وكبار الشخصيات والشركات الشريكة والعملاء، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في مجالات الدفاع والأعمال.

ومن أبرز الأنشطة التي شهدها الحدث، إعلان ايدج عن افتتاح مكتبها الإقليمي لأمريكا اللاتينية، والذي سيكون مقره في العاصمة البرازيلية، برازيليا، ويديره فريق من خبراء الصناعة المتمرسين في القطاع. وسيمكّن المكتب ايدج من توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها وحلولها داخل البرازيل والأسواق الأخرى في القارة. ويأتي ذلك إلى جانب إقامة شراكات جديدة وترويج عروضها الفريدة والتنافسية لتطوير القدرات الدفاعية الوطنية في جميع أنحاء المنطقة.

ونوّه منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «حققت مشاركتنا الأولى في المعرض، أول دخول لايدج إلى أمريكا اللاتينية، نجاحاً باهراً، إذ يُقدم المعرض لنا ولشركائنا الحاليين والمحتملين العديد من الفرص، حيث يأتي في سلم أولوياتها عرض محفظتنا المتنوعة من القدرات الدفاعية الريادية.

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