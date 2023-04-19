محمد بن زايد: حريصون على التنسيق مع الأردن بما يعزز تطور بلدينا وازدهارهما

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حرص دولة الإمارات على التنسيق والتعاون المشترك مع المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز تطور البلدين وازدهارهما.

لقاء

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بمناسبة زيارة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الأخوية إلى الدولة، يرافقه خلالها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

وقال سموه: «سعدت بلقاء أخي الملك عبدالله الثاني في أبوظبي.. وتبادلنا الأحاديث الودية حول علاقاتنا الأخوية والحرص المشترك على التنسيق والتعاون بما يعزز تطور بلدينا وازدهارهما».

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