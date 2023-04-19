«الوطني للأرصاد» يشارك في اجتماع جمعية تعديل الطقس الأمريكية

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك المركز الوطني للأرصاد، من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، في فعاليات الاجتماع السنوي لجمعية تعديل الطقس الأمريكية، الذي يعقد في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية من 18 حتى 20 أبريل 2023، والذي يجمع خبراء تعديل الطقس الرائدين على مستوى العالم في جلسات وورش عمل تقنية وفنية متخصصة في مجالات تعديل الطقس، بما في ذلك الاستمطار وتعزيز هطول الأمطار.

وتقدم علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، عبر فقرة افتراضية، شرحاً توضيحياً حول آخر المستجدات في البرنامج، بالإضافة إلى إنجازات الفائزين بمنحته المالية، والتطورات في دورته الخامسة التي تركز على مجالين من المجالات البحثية ذات الأولوية وهما؛ تحسين فرص تكوّن السحب وتعزيز هطول الأمطار.

كما تسلط الضوء خلال مشاركتها على الدور الكبير والمهم للبرنامج ومشاركته المرتقبة في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28)، بالإضافة لجهوده المستمرة والمتواصلة لضمان استدامة المياه في دولة الإمارات التي أعلنت عام 2023 عام الاستدامة.

وقالت علياء المزروعي، إنّ المشاركة الافتراضية للبرنامج في فعاليات هذا الاجتماع تمنح المجتمع البحثي المختص بعلوم تعديل الطقس في أمريكا والعالم فرصة إضافية للتعرف على أحدث تطورات برنامجنا وكذلك نتائج بحوث الحاصلة على منحته، والتي تعد من الأكثر تطوراً حول العالم؛ وفي عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28) في دولة الإمارات، نحن حريصون على أن نعزز تواصلنا مع كافة الشركاء وذوي العلاقة الذين يشاركوننا نفس التوجه والرؤى الهادفة للحد من تحديات التغير المناخي خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن المائي والحد من شح المياه عالمياً.

إلى ذلك، يشارك كل من الدكتور لوكا ديلي موناكي، نائب مدير المركز الغربي للطقس والظروف المائية المتطرفة، وتوم ديفيليس عضوي فريق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الحائزين على منحة الدورة الرابعة من البرنامج، في تقديم عرض حول المشروع البحثي المبتكر للفريق والمتعلق بنشر الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنبؤ الآني بهطول الأمطار.

وكجزء من جهوده المستمرة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون العلمي وتعميق شراكاته مع المعنيين في مجال الاستمطار، يشارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بشكل دائم في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، والذي يستضيف بشكل دائم الملتقى الدولي للاستمطار، ويوفر منصة عالمية لكبار الخبراء والباحثين الدوليين والعلماء والمعنيين في مجال الاستمطار، لتسليط الضوء على قضايا المياه والاستدامة في جميع أنحاء العالم.

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