حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد ترسّخ دبي أفضل وجهات المعيشة

المصدر: دبي- البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التطور العمراني المتواصل، الذي تشهده دبي وما تضمه من معالم عمرانية وهندسية توفر لسكان الإمارة من مواطنين ومقيمين أسلوب حياة عصرياً وراقياً، يعد بين أبرز المقومات، التي تجعلها واحدة من أفضل وجهات المعيشة في العالم.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي» و«مؤسسة محمد بن راشد للإسكان» لمسابقة «منزل المستقبل» العالمية الهادفة إلى استقطاب أفضل المهندسين المعماريين والمصممين الاستثنائيين من حول العالم، لتصميم منزل إماراتي مبتكر قابل للتوسع والتغيير، وبتصميم ميسور التكلفة لا يتجاوز قرض الإسكان البالغ مليون درهم.

مكانة دبي

وقال سمو ولي عهد دبي: إطلاق مسابقة «منزل المستقبل» ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز مكانة دبي عالمياً، وترسيخها علامة استثنائية في التطوير العمراني الحديث.

ويتنافس المهندسون المعماريون والمصممون، من خلال المسابقة على تصميم نماذج لمنازل المستقبل الذكية، التي تقاوم اختبارات الزمن، وتناسب من الناحية الجمالية احتياجات الأجيال القادمة، بما يعزز مدينة دبي نموذجاً معمارياً استثنائياً على المستوى العالمي.

وسيتم فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة 25 أبريل الجاري، ويستمر حتى سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في نوفمبر المقبل، خلال حفل يقام بهذه المناسبة.

ويحصل الفائزون على جوائز مادية بقيمة مليون درهم إماراتي، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 500 ألف درهم، والثانية 200 ألف درهم، والثالثة 100 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة جائزة الفئة الخاصة لتصميم منزل مستدام مكتف ذاتياً 200 ألف درهم.

وتستقبل المسابقة المشاركات من قبل المهندسين المعماريين والمصممين، من خلال الموقع الإلكتروني: houseofthefuture.ae.

اتفاقية شراكة

وقد وقع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة، تنص على تنسيق الجهود المشتركة، وتعزيز التعاون فيما بينهما لدعم وتنفيذ مشروع تطوير نموذج سكن المستقبل وتنفيذه في إمارة دبي لغايات توفير منازل مستدامة ومريحة بطريقة ذكية مرنة، وبأقل التكاليف للراغبين من مواطني إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية يتولى مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي إدارة ومتابعة تنفيذ مسابقة منزل المستقبل مع الشركاء المحليين والدوليين، فيما تتبنى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وتنفذ التصاميم الفائزة في المسابقة في مشاريعها الإسكانية المستقبلية في أي من الأحياء السكنية المعتمدة في الإمارة، على أن تقدم الدعم الهندسي والتقني والفني لمشروع المسابقة، من خلال الخبرات الهندسية، التي تمتلكها في مجال مشاريع الإسكان.

إسكان مستدام

وستتيح المؤسسة التصاميم الفائزة في المسابقة على موقعها الإلكتروني الرسمي، وفي المقار والمكاتب التابعة لها، من أجل تسويقها، وتبنيها من قبل مواطني دبي الراغبين في بناء مساكنهم الخاصة، الأمر الذي يوفر عليهم الكثير من التكاليف والوقت.

وتأتي المسابقة في إطار سعي حكومة دبي لتوفير إسكان مستدام، يتمتع بجميع مقومات الحياة الكريمة والسعادة والاستقرار الأسري لمواطني إمار ة دبي وأسرهم، وهو ما تترجمه الإمارة عبر تسخير جميع الموارد والإمكانات والاستثمار في الخبرات والعقول والكفاءات، لتطوير الإسكان، بما يلبي التطلعات.

وتشترط المسابقة في التصاميم المعمارية المشاركة عدداً من المعايير، تتضمن توفير تصاميم عالمية ومبتكرة وعصرية تناسب طريقة عيش المواطن الإماراتي، على أن تكون التصاميم بأقل التكاليف مع استخدام مواد بناء حديثة، مع مراعاة متغيرات المستقبل، بما يقلل تكاليف إجراء تعديلات مستقبلية.

جودة الحياة

وتسعى المسابقة إلى استحداث تصاميم مستقبلية لمنزل عصري وذكي ومبتكر، يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية من راحة واستقرار وجمال، بحيث لا تتعدى تكلفته قرض الإسكان وهو مليون درهم، عبر الاستفادة من مواد بناء بديلة، تسهم في تقليل تكلفة البناء، علاوة على تحسين جودة الحياة، بما يعزز مكانة دبي الرائدة في تبني حلول المستقبل.

واستقطبت المسابقة شركاء من كبرى الشركات العالمية، التي لها بصمة واضحة في مجال الهندسة المعمارية مثل شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وسانتياغو كالاترافا للهندسة المعمارية، وشركة Buildner.

تضم لجنة التحكيم، التي ستعتمد في عملها على معايير شفافة في اختيار الفائزين، كوكبة من الخبراء المعماريين وهم عبدالرضا أبو الحسين، المدير التنفيذي لإدارة تخطيط وتطوير القطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأحمد بوخش، المؤسس وكبير المعماريين في «اركيدنتيتي»، وتشارلز والكر عضو مجلس إدارة زها حديد، ومايكل كلاترافا المدير التنفيذي في سانتياغو كالاترافا.

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