سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس بالاو

المصدر: أبوظبي - وام

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قدم محمد عبيد الزعابي، أوراق اعتماده إلى سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى جمهورية بالاو، وذلك في مراسم جرت في العاصمة ملكيوك.

ونقل الزعابي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، إلى رئيس جمهورية بالاو وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

ومن جانبه، حمّل ويبس جونيور السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى رئيس جمهورية بالاو للسفير التوفيق في مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

ومن جانبه، أعرب السفير الزعابي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بالاو الصديقة وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات.

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