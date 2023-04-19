«عبد الواحد الرستماني» تنضم إلى برنامج إسعاد شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة «عبد الواحد الرستماني»، ينضم بموجبها موظفو المجموعة إلى برنامج بطاقة إسعاد في شرطة دبي، للاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها البطاقة بالتعاون مع شركائها في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم.

وقع الاتفاقية في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، مدير مركز شرطة الراشدية، ومن جانب مجموعة الرستماني، كارولين حبيقة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، بحضور منى محمد العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، والعقيد مسعود الحماد، نائب مدير المركز، والعقيد علي بن رشيد الكتبي، وإيمان أحمد البستكي، رئيسة التوطين في المجموعة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الطرفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز