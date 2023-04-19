«دبي الخيرية»: تبرعات لبناء 116 مسجداً في دول أفريقية وآسيوية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تلقيها تبرعات من أهل الخير والإحسان لبناء 116 مسجداً في دول أفريقية وآسيوية عدة بإجمالي 4 ملايين و873 ألف درهم، من أول رمضان حتى الحادي والعشرين منه.

وشملت الدول المستفيدة من هذا العطاء «الرمضاني» كلاً من مصر، وإندونيسيا، وغانا، ومالي، وأوغندا، وغينيا كوناكري، والنيجر، وبوركينا فاسو، والهند، وملاوي، والصومال وقيرغيزستان. وحظيت غانا بأكبر عدد من المساجد المزمع بناؤها بأموال المتبرعين الذين تكفلوا ببناء 60 مسجداً فيها، تلتها كل من النيجر ومالي بواقع 12 مسجداً لكل منهما، والبقية توزعت على بقية الدول.

وتندرج هذه التبرعات ضمن الحملة الرمضانية للجمعية «يدوم الخير»، التي أطلقتها قبيل الشهر الكريم، وتعد من أهم الحملات الموسمية لها، التي تطلق من خلالها مشاريع خيرية عدة داخل الدولة وخارجها، في محاولة منها لتخفيف الأعباء عن الشرائح الضعيفة والمحتاجين والأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

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