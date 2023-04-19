بحث التعاون بين شرطتي دبي وأبوظبي لتأمين الفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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استقبل العميد راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور نائبه لشؤون الطوارئ بالوكالة، العميد مصبح سعيد الغفلي، وفداً من شرطة أبوظبي برئاسة العميد خلفان عبدالله المنصوري، من مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي مع عدد من الضباط.

وتأتي الزيارة في إطار بحث وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القيادة العامة لشرطة دبي وشرطة أبوظبي وخاصةً في مجال تأمين الفعاليات.

واطلع الوفد الزائر على تجربة شرطة دبي المُتمثلة في تأمين الأنشطة التي تقام في إمارة دبي إضافة إلى مهام لجنة تأمين الفعاليات وإنجازاتها وأبرز الفعاليات التي قامت بتأمينها مع تقديم شرح تفصيلي ودقيق عن كيفية تأمين الفعالية من الإعلان عنها وحتى تأمينها، والإجراءات التي تسبق التأمين من مراسلات واجتماعات تنسيقية وزيارات ميدانية لموقع الحدث وإعداد الخطة الأمنية.

وفي ختام الزيارة، عبر الوفد الزائر عن جزيل شكره وامتنانه للقيادة العامة لشرطة دبي على الحرص الدائم على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.

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