«الطاقة والبنية التحتية» تبدأ إنشاء مركز للرعاية الصحية في العوير

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن البدء، في إنشاء مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي، وهو مشروع يقع على مساحة 3300 متر مربع، ومكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من العام المقبل 2024.

وأوضحت الوزارة، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي على رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية.

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