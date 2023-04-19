مستفيدون من صرف حزمة المنافع السكنية في أبوظبي: رفاه وسعادة المواطن أولوية القيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة - محمد محسن- موفق محمد

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ثمن مستفيدون من الحزمة الأولى من المنافع السكنية، والتي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتمدها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1,800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة، لتصبح الحزمة الأولى للعام الجاري، وتأتي تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لترسم البهجة والسعادة على وجوه المواطنين.

وأكدوا أن المكرمة تدعم المواطنين، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.

وتقدم مستفيدون مواطنون ببالغ الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، والتي تتخذ القرارات، وتنفذ المبادرات الهادفة إلى تحقيق الحياة الكريمة لأبناء الوطن، لافتين إلى اعتماد الحزمة الأولى من العام الجاري بصرف قروض سكنية، وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، وهي تغطي مدينة أبوظبي، ومنطقة العين، والظفرة، مما تقود المواطن إلى استكمال مشروعه السكني دون مشاكل، وأضافوا: إن المكرمة تعد خطوة، ضمن سلسلة من الخطوات المتوالية، التي تتخذها القيادة الرشيدة، لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتعمل على تعزيز مناخ الاستقرار الأسري.

رؤية

من جهته، قال د. راشد الظاهري: لا يسعنا إلا أن نعبر عن شكرنا وعرفاننا العميق لهذه الإجراءات السديدة، والتي تحمل في طياتها رؤية حكيمة وإيماناً بأهمية الاهتمام بشؤون المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث ستسهم هذه الحزمة السكنية بشكل كبير في دعم المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وهي خطوة ليست بجديدة، حيث اعتدنا على سلسلة من التيسيرات والمبادرات والمكرمات المتعلقة بالمنافع السكنية مع الأعياد أو احتفالات الدولة، لكي تبشر المواطن بأن قيادته معه دائماً، وهي تعمل على راحته وضمان استقراره الأسري، حيث توفر له المسكن الملائم، متوجهاً بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، التي تضع على رأس أولوياتها سعادة ورفاهية المواطن، وتوفر منافع سكنية تعزز من استقراره الأسري، وأن هذا الإرث مستمد من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف المواطن مروان محمد الحمادي: إن الفرحة تحولت إلى فرحتين، حيث تأتي هذه المكرمة على أعتاب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لا تدخر جهداً في إسعاد المواطنين بتوفير مسكن صحي عصري، مما يحقق للمواطن الاستقرار والسعادة والرفاهية.

من جهتها، عبرت هند الفلاحي عن تقديرها وشكرها العميق للقيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن القيادة الحكيمة تسير على النهج نفسه، الذي سار عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم المواطنين، وتوفير كل سبل لحياة الكريمة للجميع.

وقالت الفلاحي وهي من المستفيدين بقروض الإسكان: إن هذه المنحة التي جاءت في مثل هذه الأيام المباركة، وفي العشر الأواخر من رمضان، جاءت لتؤكد من جديد اهتمام القيادة الرشيدة بأحوال المواطن، والحرص على توفير أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، ودعم استقرار الأسرة المواطنة لإيجاد المسكن اللائق، الذي يوفر له الحياة الكريمة له ولأسرته.

كما هنأ محمد أحمد محمد سعيد قيادة الإمارات الرشيدة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يمن الله على شعب الإمارات وقيادته الرشيدة بالخير واليمن والبركات، وقال ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة أن توجه بصرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة 2.7 مليار درهم، يستفيد منها 1800 مواطن ومواطنة، فقد اعتدنا على مثل هذه المكرمات منذ سنوات عديدة، حيث أرسى هذا النهج الرشيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهذا يجسد الاهتمام المتواصل للقيادة الحكيمة، وحرصها الدائم على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، وتوفير كل ما يسعدهم، هم وأسرهم لتعزيز الارتباط والاستقرار لهم وحشد كل الطاقات والإمكانات للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة.

تطور

وأضاف المواطن أحمد عوض المحرمي أحد المستفيدين من المكرمة: إن ما تشهده أبوظبي ودولة الإمارات من تطور في جميع القطاعات يعد ترجمة واضحة للجهود المخلصة والكبيرة للقيادة الرشيدة، التي جعلت رفاه المواطنين وسعادتهم هدفاً لابد من تحقيقه وترجمته إلى واقع ملموس، فحصدت الدولة مراكز متقدمة في التنافسية بين دول العالم في مجال تحقيق السعادة للمواطنين.

من جانبه ذكر المواطن حسن الهاشمي أحد المستفيدين من المكرمة: إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصرف حزمة المنافع السكنية الحالية تأتي من قناعة راسخة لسموه بأن الاستثمار في الإنسان الإماراتي هو رأس المال الحقيقي لدولتنا الحبيبة، ولذلك فإن الاستثمار يمتد إلى نواح متعددة من حياتنا في الإمارات، أبرزها التعليم والصحة والرياضة والثقافة وغيرها من الجوانب العميقة والكبيرة، والتي تأتي على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة.

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