مغير الخييلي: القيادة حريصة على تعزيز المنظومة الإسكانية

المصدر: أبوظبي - البيان

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ثمن الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، من خلال الدعم المتواصل، عبر توفير المسكن الملائم الذي يضمن توفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية.

وأكد الدكتور مغير الخييلي، أن صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، يأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز المنظومة الإسكانية ودعم القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ما يسهم في تلبية تطلعات واحتياجات المجتمع، وبالتالي تعزيز التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي.

وقال مغير الخييلي: «تأتي الحزمة الأولى للمنافع السكنية لعام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم يستفيد منها 1800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، لتؤكد نهج قيادتنا في تقديم كل سبل الدعم والرخاء لتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون».

وتقدم معاليه بالتهنئة إلى جميع المستفيدين من الحزمة السكنية، والتي تشمل صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

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