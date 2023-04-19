«إسعاف دبي»: خطة متكاملة لتغطية احتفاليات دبي بالعيد

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استكمال استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحة أنها وضعت خطة متكاملة لتغطية احتفاليات إمارة دبي بالعيد من خلال توفير خدمات الإسعاف في مصليات العيد والأحداث والفعاليات المهمة التي تنظمها إمارة دبي مع القطاعات السياحية والتسويقية بالإمارة، إلى جانب تغطية وتأمين جميع مناطق دبي بوحدات إسعافية، لضمان الوصول بوقت قياسي على مدار الساعة للتعامل مع الحالات المتنوعة، وتقديم الخدمة باحترافية وأريحية لزوار ومجتمع دبي.

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: طواقمنا الإسعافية بما يشمل الموظفين الموجودين في غرفة العمليات لإدارة البلاغات مستعدة لتغطية عيد الفطر المبارك من خلال خطة استباقية متكاملة تشمل تأمين كل الفعاليات والأحداث في دبي لضمان الوصول لمكان البلاغ بالسرعة الممكنة، حيث خصصت المؤسسة 738 كادراً مؤهلاً موزعاً على 123 نقطة إسعافية بمركبات إسعافية متخصصة من طبيب الطوارئ وسيارات إسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية ودراجات التدخل السريع والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي، إضافة إلى وحدات العناية المركزة التي ستكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أية بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة، كما يشرف على سير العمل قادة ومشرفون ميدانيون موزعون على مختلف مناطق الإمارة وعلى مدار الساعة لضمان جاهزية فريق عمل المؤسسة لاستقبال ضيوف دبي لقضاء أجمل الأوقات في مبادرة الإمارة «العيد في دبي».

وأكد جلفار وجود الطواقم الإسعافية بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية، والحدائق العامة، إضافة إلى تأمين صالات مطارات دبي، ومنطقة حتا والمناطق الريفية، مطالباً الجمهور بالتعاون مع الجهات المنظمة واتباع الإرشادات المرورية من حيث السرعات المحددة في الطرقات والمناطق المزدحمة، والاحتفال بالعيد بمسؤولية تجنبهم وتجنب أطفالهم التعرض لأي حوادث تهدد سلامتهم.

ودعا أفراد المجتمع للإبلاغ عن الحالات الطارئة عن طريق خدمات الإسعاف من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 998 أو تطبيق الاستغاثة DCAS SOS.

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