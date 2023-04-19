«طرق دبي» تحدد مواعيد خدماتها خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن مواعيد عمل جميع خدماتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1444 هجرية الموافقة لـ2023 ميلادية، من تاريخ 29 رمضان حتى 3 شوال، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1444 هجري، وتشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري.

وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني)، مغلقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بحسب التواريخ أدناه:

• (كاونترات الخدمة)، من تاريخ 29 رمضان وحتى 3 شوال، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1444 هجري.

• (خدمات الفحص الفني للمركبات فقط)، ستكون مغلقة من تاريخ 1 شوال وحتى 2 شوال، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 3 شوال 1444 هجري.

وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة أيضاً من تاريخ 29 رمضان وحتى 3 شوال على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 4 شوال 1444 هجري، بينما ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف والمبنى الرئيسي للهيئة – كالمعتاد – على مدار الساعة.

مواقف

وستكون جميع المواقف العامة مجانية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك باستثناء المواقف متعددة الطوابق من تاريخ 29 رمضان وحتى 3 شوال على أن يستأنف تطبيق التعرفة بدءًا من تاريخ 4 شوال.

وتعمل محطات الخطين الأحمر والأخضر، من الخميس وحتى السبت 05:00 صباحاً - 1:00 صباحاً (اليوم التالي)، ويوم الأحد من الساعة 8:00 – 1:00 صباحاً من اليوم التالي.

ترام دبي: الخميس إلى السبت 6:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي) الأحد 09:00 صباحاً - 01:00 صباحاً (اليوم التالي).

حافلات

ومواعيد محطات الحافلات العامة داخل إمارة دبي: من الساعة 6:00 صباحاً – 1:00 صباح اليوم التالي. وستتزامن جميع مواعيد محطات الحافلات المغذية للمترو مع توقيت رحلات المترو الأولى والأخيرة.

أما خطوط الحافلات عبر المدن التي تعمل حالياً، فهي: (E16) من السبخة إلى حتّا، (E100) من الغبيبة إلى أبوظبي، (E101) من ابن بطوطة إلى أبوظبي، (E102) من ابن بطوطة إلى المصفّح، (E201) من الغبيبة إلى العين، (E303) من محطة الاتحاد إلى الجبيل في الشارقة، (E306) من الغبيبة إلى الجبيل في الشارقة، (E307) من سيتي سنتر ديرة إلى الجبيل في الشارقة، (E307A) من أبوهيل إلى الجبيل في الشارقة، (E315) من محطة اتصالات إلى مويلح في الشارقة، (E400) من محطة الاتحاد إلى عجمان، (E411) من محطة اتصالات إلى عجمان، و(E700) من محطة الاتحاد إلى الفجيرة.

النقل البحري

وستكون ساعات تشغيل وسائل النقل البحري: «الباص المائي» خلال الفترة من تاريخ 29 رمضان وحتى 3 شوال، مرسى دبي (BM1) مارينا مول – مارينا ووك (وبالعكس) 11:00 صباحاً – 11:43 مساءً ومارينا بروميناد - مارينا مول 1:56 ظهراً – 10:43 مساءً ومن مارينا تيراس - مارينا ووك 2:00مساءً – 10:46 مساءً والخط الكامل: 4:50 مساءً – 10:20 مساءً.

العبرات

كما ستكون مواعيد العبرات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك من تاريخ 29 رمضان وحتى 3 شوال: سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) 10:00 صباحاً – 11:35 مساءً، الفهيدي - السبخة (CR4): 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً، الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) 10:00 صباحاً – 11:55 مساءً، بني ياس - السيف (CR6): 10:00 صباحاً – 12:20 صباح اليوم التالي، سوق دبي القديم - الفهيدي - السيف (CR7) 03:10 عصراً – 11:05 مساءً، دبي فستيفال سيتي – ميناء خور دبي (CR9): 4:00 عصراً – 11:35 مساءً، الجداف - دبي فستيفال سيتي (BM2): 08:00 صباحاً –11:50 مساءً، سوق المرفأ – سوق دبي القديم (CR12): 04:20 مساءً إلى 10:50 مساءً، سوق المرفأ – سوق ديرة القديم (CR13): 4:05 مساءً إلى 10:35 مساءً، الرحلات السياحية من محطة شارع الشيخ زايد (TR6): 4:00 مساءً إلى 11:00 مساءً.

وبخصوص فيري دبي: الغبيبة – مارينا مول وبالعكس (FR1) 1:00 مساءً و6:00 مساءً. قناة دبي المائية – الغبيبة 2:20 مساءً و7:20 مساءً، قناة دبي المائية – مارينا مول 1:50 مساءً و6:50 مساءً، بلوواترز – الغبيبة 1:20 مساءً و 6:20 مساءً، بلوواترز – مارينا مول 2:50 مساءً و 7:50 مساءً، الرحلات السياحية من السيف (FR3) 4:30 مساءً.

والتاكسي المائي: مارينا مول - بلوواترز (BM3) 4:15 مساءً – 11:45 مساءً، حسب الطلب 3:00 مساءً - 11:00 مساءً، يتوجب على المتعامل الحجز بشكل مسبق.

استمرار العمل في المراكز والمنافذ الجمركية

أعلنت «جمارك دبي» عن استمرار العمل ومواعيد الدوام في المراكز والمنافذ الجمركية التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتخليص البضائع سواء للأفراد أو الشركات.

وأفادت بأنه سوف يستمر العمل بمرفأ ديرة، ومركز جمارك خور دبي ومركز الحمرية وتفتيش ميناء راشد على مدار الساعة، كما يستمر العمل بمركز تفتيش جبل علي وتيكوم على مدار الساعة، وبالنسبة لمركز خدمة عملاء ميناء راشد وخدمة عملاء جبل سيتم إغلاقهما خلال إجازة العيد على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين الموافق لـ24 أبريل الجاري.

وأما على مستوى إدارة المراكز الجمركية البرية، سيعمل مركز جمارك حتا الحدودي على مدار الساعة طيلة أيام إجازة العيد، وكذلك مركز جمارك مدينة دبي اللوجستية، كما ستعمل المراكز الجمركية الجوية في كل من قرية دبي للشحن والمنطقة الحرة بمطار دبي، أيام عيد الفطر المبارك على مدار الساعة.

وأما أوقات العمل في إدارة البيانات الجمركية فسيكون العمل فيها على مدار الساعة لتخليص المعاملات الجمركية للمتعاملين.

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