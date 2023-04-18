محاضرات توعوية لـ«صندوق الزكاة» خلال الشهر الفضيل

المصدر: دبي - البيان

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نظم صندوق الزكاة ثماني محاضرات حضورية وافتراضية للتوعية بفريضة الزكاة، بهدف تعزيز الوعي الزكوي في المجتمع، وقد تنوعت المحاضرات بين الحضورية في عدد من مجالس أبوظبي.

والافتراضية عن طريق الاتصال المرئي مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت: الإدارة العامة للجمارك أبوظبي، وشركة العين للتوزيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وأشاد المحاضر الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، بحرص القيادة الرشيدة على المواطنين وتشجيعهم على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية من خلال مجالس الأحياء، بهدف تعزيز الترابط الاجتماعي والتواصل بين أبناء المنطقة والمؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وإقامة الفعاليات والمحاضرات.

وفي إطار المحاضرات والجلسات النقاشية أشار الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي إلى جانب التوعية بفريضة الزكاة، وكيف يتم تحديد قدر الزكاة من خلال خمس خطوات سهلة وميسرة.

حرص

وأوضح أن الزكاة هي فريضة من الفرائض الخمس، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام التي لا بد أن نحرص عليها، ومراعاة شروط وجوبها، وكيف نحسبها، وأين تذهب، وأهمية الزكاة ودورها في تحقيق سعادة المجتمع، وأهمية ودور صندوق الزكاة بوصفه مؤسسة اتحادية متخصصة في خدمة فريضة الزكاة، توعية بها.

وقبولاً لأموالها، وصرفها في مصارفها الشرعية، كما تم التطرق في المحاضرات النقاشية إلى دور الصندوق ونتائجه المتميزة في سبيل خدمة المزكين، إضافة إلى رفع المستوى المعيشي للفئات المستحقة.

موضحاً إجراءات الصرف التي تتم وفق أعلى مستوى من الحوكمة والشفافية التي تمر بها عملية الصرف، بدءاً من اللائحة المعتمدة التي يتفرد بها صندوق الزكاة، واللجنة الشرعية، ولجنة الصرف التي تدقق وتعتمد المساعدات، مروراً بمكتب الرقابة الداخلي، وانتهاءً بمكتب التدقيق الخارجي وديوان المحاسبة لاحقاً.

وقد لاقت المحاضرات النقاشية تفاعلاً كبيراً من قبل الحاضرين، وحظيت باستحسان الجميع.

تطبيقات

وأضاف: في إطار جهود صندوق الزكاة لخدمة فريضة الزكاة قدمنا خدماتنا عبر التطبيقات الذكية ليساعد المستفتين والمزكين ومستحقي الزكاة على إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة، تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة في التحول الذكي للخدمات الإلكترونية.

كما أوضح الدكتور عبدالرحمن الحمادي أن المجتمع الذي يقوم بأداء الزكاة مجتمع يباركه الله عز وجل، وتشملهم رحمته، وأن الزكاة استدامة ونماء، فهي نماء للمال بزيادته وإحلال البركة، وهي استدامة للمجتمع واقتصاد الدولة، فالغني الذي يخرج زكاة ماله يكون مخلصاً محباً لوطنه، وقد أسهم في نمو اقتصاد بلده، وأسهم كذلك في بناء المجتمع، ويعمل على إسعاد أفراده؛ لأنه أسهم في ضمان عوامل استقراره، وحمل بعض أعباء ما تحمله الجهات المختصة تجاه الفقراء من أبناء المجتمع.

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