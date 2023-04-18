الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً جنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ليلاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 01:09. الجزر الأول عند الساعة 18:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:12.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 21:07 . الجزر الاول عند الساعة 15:11 والجزر الثاني عند الساعة 03:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 80 20

دبي 30 22 90 25

الشارقة 31 19 85 20

عجمان 30 21 90 30

أم القيوين 30 20 90 40

رأس الخيمة 32 23 65 25

الفجيرة 29 22 65 10

العـين 33 20 50 10

ليوا 33 21 60 20

الرويس 33 21 60 20

السلع 30 23 70 30

دلـمـا 30 24 70 35

طنب الكبرى 25 24 80 40

طنب الصغرى 25 24 80 40

أبو موسى 25 24 80 30

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