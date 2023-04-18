مكتوم بن محمد: أيادي محمد بن راشد البيضاء امتدت إلى الإنسان في شتى أنحاء الأرض

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن أيادي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، البيضاء امتدت إلى الإنسان في شتى أنحاء الأرض.

وقال سموه عبر تويتر: تجاوزت حصيلة حملة وقف المليار وجبة المليار درهم مع ختام الشهر الفضيل، وعبر هذه الحملة نضمن استمرار العطاء وبلوغه لمستحقيه في كل مكان، رسخ الشيخ محمد بن راشد بمبادراته الإنسانية منهج الاستدامة في العمل الخيري وامتدت أياديه البيضاء إلى الإنسان في شتى أنحاء الأرض.

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