فلاورد تنظم إفطار صائم بالمشاركة مع شرطة دبي

المصدر: البيان

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نظمت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملة إفطار صائم في سكن عمال متواجد في دبي يوم 10 من أبريل بالمشاركة مع شرطة دبي لدعم العمالة في هذا الشهر الفضيل.

هذه المبادرة نتيجة التزام فلاورد بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المجتمعات التي تعمل بها حيث زار متطوعون من فلاورد سكن عمال وقاموا بالتبرع بـ 500 وجبة إفطار على العمال وسائقي الأجرة والتوصيل. الهدف من هذه المبادرة هو توفير الدعم للعمال الذين يعملون طوال النهار بلا كلل وهم صائمون وإظهار الامتنان لمساهمتهم في نمو وتطوير اقتصاد مدينة دبي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "بدايةً نود تقديم جزيل الشكر لشرطة دبي على دعمهم المستمر لنا ولجعل هذه المبادرة ممكنة. شهر رمضان هو شهر العطاء والامتنان ونحن يشرفنا ان يكون بإمكاننا ان نساهم من خلال التبرع للمحتاجين وإظهار التزامنا لدعم مجتمعاتنا. نأمل من خلال هذا العمل الخيري أن ننشر الأمل والمحبة والرحمة بين مجتمعاتنا وان يكون لنا أثر إيجابي في حياتهم".

وقامت شركة فلاورد بالتعاون سابقاً مع شرطة دبي حيث شاركت باحتفالات اليوم الوطني الحادي والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بزيارة مقار عمل الموظفين وتقديم الورود لهم عرفاناً لجهودهم المبذولة لرفعة الإمارات.

وقال سعادة مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي اللواء / على أحمد غانم "ما أعظم الأجر في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، لكم أجر الصيام وأجر العمل وأجر إفطار صائم. شكرا لكل من ساهم في هذه المبادرة من شركة فلاورد وتقدم القيادة العامة لشرطة دبي كل التقدير لفاعلين الخير".

يذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.

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