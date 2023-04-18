محمد بن راشد: مليار و75 مليون درهم حصيلة وقف المليار وجبة

المصدر: البيان

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، أن حصيلة حملة وقف المليار وجبة وصلت مليارا وخمسة وسبعين مليون درهم .

وقال سموه عبر تويتر: مع خواتيم الشهر الفضيل وصلت حصيلة حملة وقف المليار وجبة لأكثر من مليار وخمسة وسبعين مليون درهم شارك فيها أكثر من 180 ألف شخص .. شكرنا وتقديرنا لجميع من ساهم في هذه الصدقة الجارية لشعب الإمارات … رمضان في الإمارات جميل بالخير .. وجميل بأهل الخير .. وجميل بقيم الخير التي رسخها زايد الخير .. الوقف سنة حسنة.. تضمن استدامة الخير والأجر .. وبابه سيبقى مفتوحاً بإذن الله ..

محمد بن راشد: مع خواتيم الشهر الفضيل وصلت حصيلة حملة وقف المليار وجبة لأكثر من مليار وخمسة وسبعين مليون درهم شارك فيها أكثر من 180 ألف شخص .. شكرنا وتقديرنا لجميع من ساهم في هذه الصدقة الجارية لشعب #الإمارات …



pic.twitter.com/pYJdyHTvPH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 18, 2023

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