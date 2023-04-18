شراكة بين "برايم" و "هيبز" للتنبؤ بالأمراض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان

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وقعت مجموعتا "برايم" و "هيبز" الصحيتين اتفاقية شراكة لاستخدام التقنيات المتطورة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، لإنشاء أنظمة إدارة رعاية صحية عالية الكفاءة والفعالية.

وتمكن ثورة الذكاء الاصطناعي الجديدة من تقديم خطط وقائية لتفادي أو تخفيف حدة الأمراض وتتنبأ بالأمراض التي قد تحدث مستقبلاً، مما يقلل من المضاعفات الصحية وتقديم الحلول المسبقة لأي أمراض محتملة قد تواجه المرضى من كبار السن.

وتساعد "هيبز هيلث" المستشفيات في تنفيذ حلول إدارة الرعاية والرعاية القائمة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أي انحرافات متوقعة في حالة المريض وتقديم التدخلات السريرية الصحيحة في الوقت المناسب لتقليل النتائج السلبية وتجنب الأعراض والتدخلات الجراحية وتقليل مدة البقاء في المستشفى.

وتعتبر هذه الشراكة تطور كبير في مجال الرعاية الصحية في الإمارات لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مع برايم للرعاية الصحية مستشفى برايم، دبي.

وتقوم شركة "هيبز هيلث" باستخدام محركات البحث وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي لمعرفة احتمالية ما قد يتعرض له المريض من أمراض تستدعي تدخلاً فوريًا من الطبيب.

تُستخدم المفاهيم من البرمجة اللغوية العصبية لاستخراج الحالات والأعراض السريرية من البيانات وفهم السياق ووضع خطة وقائية وعلاجية في حال حصول أي من الأمراض المتوقعة.

ومن خلال آليات التتبع والمراقبة المستمرة، تتعلم ميزات الذكاء الاصطناعي للنظام سلوكيات المرضى وتصمم التدخلات تلقائيًا من خلال قنوات محددة تزيد من استجابات المريض.

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