مجلس أمناء "سقيا الإمارات" يطلع على إنجازات المؤسسة خلال الربع الأول 2023

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" أبرز الإنجازات التي حققتها "سقيا الإمارات" خلال الربع الأول من العام الجاري 2023. وعُقد الاجتماع حضورياً وافتراضياً برئاسة معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس: سعادة فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ونائب رئيس المجلس، وسعادة الدكتور أحمد على مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي، جامعة خليفة، والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) بهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز بهيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات، والسيد حميد الحمادي، أمين سر المجلس بالوكالة.

وسلط الاجتماع الضوء على الزخم الإضافي والتكريم اللافت الذي حظيت به الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في قصر زعبيل بدبي الفائزين الـ 11 بالجائزة. وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن مستوى الاهتمام بالجائزة يعكس حرص صاحب السمو على مواصلة دفع عملية النمو المستدام، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبشرية جمعاء. ونوه معاليه إلى أن استلام الجائزة لمشاركات من 56 دولة حول العالم ونوعية الابتكارات التي قدمتها الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين تؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للإبداع والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف معالي الطاير: "نعمل في "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، على ترسيخ نموذج العطاء الإماراتي الذي يسهم بشكل فاعل في إيجاد حلول وبرامج ومشاريع مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المجتمعات المنكوبة والمحرومة، كما نفخر بأن نكون جزءاً من الفريق الإنساني الإماراتي الكبير الذي يعزز التعاون ويحشد الجهود لضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. وقد نجحت "سقيا الإمارات" منذ تأسيسها في مارس 2015 وحتى نهاية العام 2022 في التأثير إيجاباً على أكثر من 13.6 مليون شخص في 37 دولة حول العالم. وتعتزم المؤسسة توسيع نطاق الأثر الإيجابي بالعمل مع شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ مشاريع جديدة خارج الدولة لإعانة المجتمعات المنكوبة التي تعاني من ندرة المياه."

وخلال اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحدث أعضاء المجلس عن جهود "سقيا الإمارات" لدعم الجهود الإغاثية للمتضررين من الزلازل في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأثنى أعضاء المجلس على مشاركة متطوعي "سقيا الإمارات" البنّاءة في الفعالية التي نظمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع دبي العطاء في مدينة إكسبو دبي، لتعبئة المساعدات الغذائية والعينية للمتضررين من الزلزال.

كما ناقش أعضاء المجلس سير أعمال حملة المؤسسة الرمضانية السنوية 2023 للعام التاسع على التوالي لتوزيع عبوات المياه على مدار شهر رمضان المبارك على المساجد وخيم إفطار الصائمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "ماي دبي" وعدد من الجهات المحلية. إلى جانب ذلك، ألقى الاجتماع الضوء على مشاركة المؤسسة الناجحة في الدورة الـ 19 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» والذي جمع صناع القرار من مختلف الجهات الإنسانية المحلية والعالمية الفاعلة بهدف تسليط الضوء على القضايا الإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز