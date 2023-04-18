صقر غباش يبحث هاتفياً مع رئيسة مجلس الشيوخ في إسواتيني التعاون والتنسيق حيال مختلف القضايا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال اتصال هاتفي مع معالي دلاميني ليندوي رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة إسواتيني ، سبل تعزيز أوجه التعاون في مختلف القطاعات الحيوية وفق رؤية تستشرف آفاق المستقبل بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول الاتصال التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات والخبرات وتعزيز التنسيق والتشاور البرلماني في المشاركات البرلمانية، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقدمت معالي دلاميني ليندوي رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة إسواتيني دعوة لمعالي صقر غباش لحضور اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي المقرر عقده في مملكة إسواتيني بمدينة إزوليني في مركز سوازي الملكي للمؤتمرات خلال الفترة من 11- 14 مايو المقبل.

وأعرب معالي صقر غباش عن اعتزازه بدعوته لحضور اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى، مؤكدا أهمية دور البرلمانات في تقوية وتعزيز روابط التعاون بين الدول العربية والأفريقية في جميع المجالات بما يعزز التنسيق والتشاور في كل ما يكفل الدفاع عن المصالح والتطلعات المشتركة للدول العربية والأفريقية ولعب دور جسر للتواصل بين الجانبين، وتقوية علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وقدم معالي صقر غباش دعوة رسمية إلى معالي دلاميني ليندوي رئيسة مجلس الشيوخ في مملكة إسواتيني لزيارة دولة الإمارات.

يشار إلى أن اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي يعقد تحت عنوان “مألات الاقتصاد العربي – الأفريقي في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية واستمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وعدم الاستقرار”، وسيناقش أهمية الاقتصاد الأخضر في دعم التنمية في أفريقيا والعالم العربي.

جدير بالذكر أن "رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي" تهدف إلى دعم العلاقات الثنائية البرلمانية وتقوية التعاون بين الشعوب في مختلف المجالات، وتعزيز اللقاءات والحوار بين مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في سبيل العمل الفعال المشترك وتنسيق التعاون وتبادل الخبرات وتكثيف جهودها في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز