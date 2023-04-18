مجالس «الداخلية» تناقش «صناعة المحتوى وتأثيره على المجتمع»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت الحلقة الثالثة والأخيرة من مجالس وزارة الداخلية في كافة أنحاء الإمارات، حيث عقدت أول من أمس (7) مجالس بالدولة، من بينها مجلسان للنساء بالشارقة والفجيرة، وكانت المجالس الأخرى مخصصة للرجال، وتناولت جميعها موضوع «صناعة المحتوى وتأثيره على المجتمع»، تحت شعار الرئيس للمجالس «المسؤولية المجتمعية.. طموح قيادة وتفاعل مجتمع».

فرصة مثالية للمبدعين

وأشار المجتمعون في مجلس البطين بأبوظبي وأداره الإعلامي أحمد اليماحي، إلى أن المحتوى الرقمي في الإمارات يتمتع بمستوى عالٍ من الجودة والتنوع، ويعكس التزام الدولة بتطوير صناعاتها الإبداعية والرقمية، كما تشجع الحكومة الإماراتية على تطوير هذا القطاع بشكل مستمر من خلال توفير البنية التحتية الرقمية العالية، وهذا يجعل صناعة المحتوى في الإمارات فرصة مثالية للمبدعين والمهتمين بالمحتوى الرقمي لتطوير أفكارهم ونشرها للجمهور.

حضر وشارك في المجلس الدكتور علي راشد النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، ومحمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، والعميد سلطان بوعتابة الزعابي مدير عام إدارة حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعميد د. عبدالله راشد الشامسي مدير مكتب ثقافة احترام القانون.

تشريعات مرنة

واستضاف مجلس الدكتور إبراهيم كلداري جلسة بإدارة الإعلامي فهد هيكل، حيث أكد المجتمعون أن صناعة المحتوى لها أهمية كبيرة للحكومات والدول والأفراد، بسبب ما ينتج عنها من تغييرات في السلوك والوعي والثقافة، وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تميزت بتشريعاتها المرنة التي تتغير مع متغيرات التكنولوجيا والمنصات الحديثة، مما يساهم في مواجهة الظواهر السلبية التي تنتج عن سوء استخدام هذه المنصات، ومنها على سبيل المثال المعلومات المغلوطة، الابتزاز، ونشر السلوكيات السيئة في المجتمع.

مضمون إيجابي

وفي المجلس النسائي الذي استضافه مجلس ضاحية واسط وأدارته الإعلامية فضيلة المعيني، واستهلته بقولها: لا يمكن إنكار دور بعض صانعي المحتوى من تقديم المضمون الجيد الإيجابي الجاد؛ وبالمقابل فإن مساحة الحرية الكبيرة المتاحة في العالم الرقمي أسهمت في ظهور البعض من صناع المحتوى الفارغ المبتذل الذي يقوم على الاستعراض وربما الكذب والتضليل ويكون تأثيره على المتابعين أكبر.

مركز جذب

واستضاف أحمد عبدالله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المجلس الذي أقيم في رأس الخيمة وأداره الإعلامي محمد عبيد النقبي، حيث أوضح المتحدثون أن الإمارات مركز للإعلام والترفيه والثقافة في المنطقة، ويعتمد نجاح صناعة المحتوى فيها على توفر بيئة عمل مناسبة وتقنية عالية المستوى، مما جذب العديد من الشركات والمبدعين إلى العمل في هذا المجال، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سمعة دولة الإمارات من قبل صناع المحتوى.

ترسيخ مجتمع رقمي آمن

وأشاد المتحدثون في المجلس الذي استضافه الدكتور الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي وأداره الإعلامي جمال الحربي في عجمان بجهود حكومة الإمارات في تعزيز جودة الحياة الرقمية، وأكدوا أنها سباقة في تعزيزها وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي يساهم في بناء قدرات ومهارات المستقبل بصورة آمنة وإعداد أجيال قادرة على استيعاب العالم الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي والتعامل معها بوعي ومسؤولية بما يعزز مواطنتهم الإيجابية.

ضرورة التوعية المجتمعية

وفي المجلس الذي انعقد في أم القيوين واستضافه راشد ناصر بن يوسف، وأداره الإعلامي محمد المناعي، أشاد العميد حميد راشد بن عجيل نائب مدير عام العمليات الشرطية بدور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرص سموه على نشر التوعية المجتمعية والتأكيد على دور المؤسسات في الحفاظ على الهوية الوطنية.

أهمية دور الأسرة

وفي المجلس النسائي الذي استضافته صابرين حسن سعيد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في الفجيرة وأدارته الإعلامية فاطمة آل علي، أكدت المتحدثات على أهمية دور الأسرة بمتابعة الأبناء أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي لحمايتهم من الأخطار التي قد تواجههم في العالم الرقمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز