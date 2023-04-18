«تنمية المجتمع بأبوظبي» تدعو لتنظيم أنشطة التبرعات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة تنمية المجتمع بالتعاون والتنسيق مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، محاضرة رمضانية عن «تنظيم أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي – حملة تبرعك أمانة»، وذلك في مجلس المنهل، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وجمع من الجمهور والمعنيين بخدمات الدائرة.

حرص‏

وأوضح سعيد بن عمرو مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن مشاركة الدائرة في مجالس أبوظبي تأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع الجمهور من مختلف الفئات، وتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة، لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة.

وأشاد سعيد بن عمرو، بجهود مجالس الأحياء بأبوظبي في إقامة هذه المجالس التي تعد ملتقى لأفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم بقوة وإيجابية في زيادة التواصل بين الناس والجهات الحكومية.

ومن جانبه، قدّم محمد الزعابي رئيس قسم ترخيص المساهمات المجتمعية في الدائرة، شرحاً عن تنظيم أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، في ضوء القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية.

كما استعرض الجهات المرخص لها في إمارة أبوظبي إضافة إلى ضوابط إرسال وتقديم التبرعات الخارجية والجهود التي تبذلها الدائرة للرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات بهدف ضمان الالتزام بتشريعات ولوائح القانون وتفادياً للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض العادات الرمضانية والسلوكات الشائعة في ما يتعلق بجمع التبرعات. وفي نهاية اللقاء الرمضاني، تقدم مسؤولو الدائرة بالشكر والتقدير للحضور على تفاعلهم وحرصهم على التواصل مع الدائرة لما فيه مصلحة الجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز