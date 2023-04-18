«ملفي» تستعرض تجربة أبوظبي الرقمية في الرعاية الصحية بأمريكا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت منصة «ملفي»، أوّل منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، عن مشاركتها في المؤتمر العالمي لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية (HIMSS) لعام 2023، والذي تستضيفه مدينة شيكاغو الأمريكية من 17 ولغاية 21 أبريل الجاري، واختيرت المنصة للسنة الثالثة على التوالي لاستعراض تجاربها في هذا الحدث الدولي السنوي.

ويقدم روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة، والدكتور سانجي دي سيلفا، نائب رئيس قسم المشاركة السريرية والمعلوماتية في منصة «ملفي»، جلسة تثقيفية في 20 أبريل بعنوان «تحويل قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي: تطبيق خاصية تبادلّ الصور في منصة لتبادل المعلومات الصحية».

إدارة المعلومات

وفي إطار مسار التكنولوجيا والتوافقية، يستعرض المتحدثون خلال الجلسة رحلة تطبيق خاصية تبادل الصور باعتبارها التطور الأبرز والأحدث لمنصة «ملفي»، والميزة التي ينفرد بتقديمها عدد قليل من منصات تبادل المعلومات الصحية حول العالم، إذ تتيح هذه الخاصية لأطباء أبوظبي الوصول إلى الصور التشخيصية لمرضاهم لدى مختلف المؤسسات الصحية، مما يساعد في الحد من ازدواجية المعلومات والتكاليف والتعرض غير الضروري للإشعاع، مع الإسهام في تحسين اتخاذ القرار لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

ويحظى زوار المؤتمر والمعرض العالمي لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية 2023 بفرصة الاطلاع على خاصية تبادل الصور بشكل عملي خلال حلقة نقاشية تنعقد قبل المؤتمر في 18 من أبريل بمشاركة الأطباء الهاشمي ودي سيلفا أيضاً، وذلك ضمن جناح شركة «فيليبس» التي طورت الحلّ ونفذته بالتعاون مع شريكها المحلي شركة «إيميتاك لحلول الرعاية الصحية».

وقال مارك أنطوان زورا، العضو المنتدب لشركة «فيليبس» في منطقة الخليج وشرق المتوسط: إن فيليبس تؤمن بقدرة التقنيات المتقدمة على الارتقاء بجودة خدمات الرعاية المتمحورة حول المريض مما يمكنها من تحسين جودة حياة الناس. وحدد بحثنا الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة أربعة عوامل رئيسية تساعد الناس في التركيز على صحتهم من بينها وصول الأطباء إلى المعلومات الصحية للمرضى لدى أي مؤسسة طبية يقصدونها.

رعاية صحية

وتضم منصة «ملفي» سجلات المرضى في إمارة أبوظبي وتوفير الخدمات الصحية لأكثر من 3 مليون شخص من أكثر من 2500 منشأة رعاية صحية والتي تشمل 100 %من المستشفيات و99 % من العيادات والمراكز و99 %من الصيدليات، فيما يستطيع أكثر من 45 ألف مستخدم مصرح لهم الوصول عبر المنصة إلى أكثر من 1.7 مليار سجل طبي من السجلات الموجودة في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز