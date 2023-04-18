12000 وجبة هريس وزعها «بنك الإمارات للطعام» منذ بداية رمضان

المصدر: دبي - البيان

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نظّم بنك الإمارات للطعام بالتعاون مع بلدية دبي، حملة لتوزيع 1,000 وجبة هريس على العمال المستحقين في حديقة القوز، ضمن مبادرة «هريسكم علينا» التي أطلقها البنك مع بداية شهر رمضان المبارك، إذ شارك في الحملة متطوعون من البلدية برفقة عائلاتهم وأطفالهم لتوزيع الوجبات.

مسؤولية مجتمعية

وتعد الحملة جزءاً من المسؤولية المجتمعية لبلدية دبي التي تهدف إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء في المجتمع، وتعزيز الأعمال التطوعية وخصوصاً في الشهر الفضيل، في إطار حرصها على الإسهام في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والازدهار، عبر اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي لإمارة دبي، بهدف ضمان أفضل مستويات الرفاهية وجودة الحياة لجميع قاطنيها.

ومن جانب آخر، وزع بنك الإمارات للطعام أكثر من 12 ألف وجبة هريس على خيم الإفطار والفئات المستحقة، ضمن مبادرة «هريسكم علينا»، التي هدفت إلى تشجيع المطابخ على تخصيص ما لا يقل عن وجبة واحدة يومياً من طبق «الهريس» أحد الأطباق الإماراتية التقليدية، وتوزيعها على خيم الإفطار والمستحقين، انسجاماً مع دوره في دعم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع وتعزيز الأعمال التطوعية بينهم.

رفع الوعي

ويستهدف بنك الإمارات للطعام توفير 3 ملايين وجبة من التبرعات في رمضان، بالتعاون مع شركات الأغذية والمطابخ والمطاعم والفنادق كما يهدف البنك إلى رفع الوعي بأهمية تقليل فائض الطعام وتوزيعه بالشكل الأمثل، والإسهام في محاربة الجوع عالمياً، عبر إيصال الطعام بجودة عالية، والحدّ من هدره عبر إدارة متكاملة للفائض منه في جميع مراحل الجمع والتوزيع.

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