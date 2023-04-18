10 مشاريع رمضانية لـ«مؤسسة محمد بن راشد الخيرية» بـ39.7 مليون درهم

المصدر: دبي - رامي عايش

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نفذت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان مشاريع خيرية محلية ودولية، لإيصال الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع في الدولة، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، لمساعدتهم على استقبال الشهر الفضيل وقضاء أيامه بطمأنينة واستقرار، عطفاً على تنفيذ مشاريع رمضانية أخرى في عدد من الدول المستفيدة من عطاء ودعم المؤسسة.

وأوضح إبراهيم محمد بوملحه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن عطاء المؤسسة في رمضان تمثل بتنفيذ 10 مشاريع متنوعة وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 39.7 مليون درهم، فيما وصل عدد المستفيدين منها إلى 17200 أسرة، منها 7100 أسرة داخل الدولة، والبقية في 15 دولة.

وأشار بوملحه إلى أن المشاريع شملت كلاً من: المير، عيدية نقدية، مساعدات غذائية ونقدية، دعم وقف المليار وجبة، توزيع أكياس سكر، توزيع وجبات إفطار على الصائمين، دعم مبادرة قوافل البركة وهي إحدى مبادرات المؤسسة لتكريم وإسعاد كبار المواطنين، ورعاية جائزة دبي للقرآن، وأخيراً مفاطر رمضانية في 15 دولة.

المير الرمضاني

وذكر إبراهيم بوملحه أن مشروع المير الرمضاني استفاد منه 4500 أسرة بقيمة 4 ملايين و500 ألف درهم، مشيراً إلى توزيعه هذا العام عن طريق التطبيقات الذكية والرسائل النصية للبطاقات الذكية على المحتاجين.

وقال: في السنوات السابقة كانت مساعدات المير تصدر على شكل بطاقات مدفوعة القيمة تعطى للشخص المستفيد، ثم طورت هذا العام بالتعاون مع مجموعة متاجر «اللولو هايبر ماركت» ليتم صرفها عن طريق التطبيقات الذكية.

وأكد بوملحه أن مشروع المير الرمضاني يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لإدارة المؤسسة كونه ثمرة من ثمرات تعاون المؤسسة مع شركائها في العمل الخيري في كل إمارات الدولة، حيث تم اعتماد آلية توزيع المير بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية العاملة لتسجيل وتسليم المستفيدين كل في إمارته.

عيدية نقدية

وذكر نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن المؤسسة وزعت عيدية على شكل مساعدات نقدية على 750 أسرة في الدولة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم في هذا الشهر الفضيل وبمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ الموزعة بلغ 3 ملايين درهم. وأشار إلى تخصيص مساعدات غذائية لـ60 أسرة من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي مراعاة لظروف أسرهم في الشهر الفضيل، وتخصيص نصف مليون درهم لمركز «إرادة» للتأهيل والعلاج لتوزيعها على أسر 50 منتسباً للمركز.

وقف المليار وجبة

وأشار بوملحه إلى أن مشاريع رمضان تضمنت المساهمة بـ20 مليون درهم لدعم «وقف المليار وجبة» ومشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وبحسب بوملحه، نفذت المؤسسة بالتعاون مع بلدية دبي مشروع إفطار عمال البلدية، والذي هدف إلى تقديم وجبة إفطار للعمال في مقار سكنهم وفي عدد من المساجد المختارة في دبي لتوفير العناء عليهم في البحث عن وجبة الإفطار بصورة مناسبة، وتم تقديم 293 ألفاً و730 وجبة بقيمة إجمالية بلغت 2.4 مليون درهم.

قوافل البركة

وواصلت مبادرة قوافل البركة إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عطاءها للعام الثاني عشر، وقدمت الهدايا للآباء والأمهات من كبار المواطنين في كل إمارات ومناطق وقرى الدولة لتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وللاطمئنان عليهم وتقديم الهدايا لهم، حيث بلغت ميزانية هذا العام 5 ملايين و280 ألف درهم. وقال إن من مشاريع المؤسسة داخل الدولة كذلك «مشروع توزيع المنتجات الاستهلاكية» من مادة السكر التي يحتاجها الناس خلال الشهر الكريم.

مفاطر خارجية

وأما على صعيد المشاريع التي تم تنفيذها خارج الدولة، فأوضح صالح المزروعي مدير المؤسسة، أن المؤسسة دأبت على تنفيذ مثل هذه المشاريع في عدد من الدول العربية والإسلامية وبعض الدول التي يوجد فيها جالية مسلمة، حيث أقامت مفاطر في عدة دول عربية وأخرى آسيوية وأفريقية بلغ عددها 15 بلداً.

وأضاف المزروعي أن المؤسسة رصدت 3 ملايين و600 ألف درهم لهذه المفاطر وتم التوزيع في عدد من المناطق المختارة ومخيمات النازحين، واستفادت أكثر من 9800 أسرة بمتوسط 7 أفراد للأسرة الواحد.

وتابع المزروعي: تم تنفيذ مشروع المفاطر في 6 دول آسيوية هدفت إلى إرساء قيم ومعاني التكافل والتراحم بين المسلمين في شتى بقاع الأرض، خصوصاً على أصحاب الدخول المحدودة، وفي الدول الأفريقية تم تنفيذ المشروع في 9 دول تم التركيز في تنفيذه على دعم الأسر الفقيرة، حيث يكثر هنالك المحتاجون لكل دعم ومساعدة.

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