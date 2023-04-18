روح دبي.. 60 متطوعاً من أصحاب الهمم يشاركون في «إفطار صائم»

المصدر: دبي - البيان

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انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة وتسليط الضوء على إنجازاتهم وقدرتهم على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الاجتماعية ومن ذلك العمل التطوعي، نظمت جمارك دبي مبادرة «سواعد أصحاب الهمم»، الأولى من نوعها بتخصيص الأسبوع الأخير من مبادرة سواعد الفرضة لفئة أصحاب الهمم ومشاركتهم في توزيع 2500 وجبة إفطار صائم على مرتادي الطرق وقائدي المركبات في تقاطع الإشارات المرورية بميناء راشد، بالتعاون مع الجهات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، إذ انضم للمشاركة في هذه المبادرة 175 متطوعاً منهم 60 متطوعاً من أصحاب الهمم من موظفي الدوائر الحكومية وبإشراف فريق غيّاث التطوعي ولجنة أصحاب الهمم بجمارك دبي.

فكرة

وأثنى أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على فكرة المبادرة التي تعكس الوعي المتنامي بأهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم من ذوي القدرات المختلفة في المجتمع والمشاركة في الأنشطة المجتمعية والعمل التطوعي، فضلاً عن إتاحة الفرص أمامهم كي يعيشوا ضمن مجتمعاتهم أفراداً فاعلين يسهمون في مسيرة التنمية، مثمناً جهود الجهات المساندة لتأمين هذه المبادرة ومنها القيادة العامة لشرطة دبي التي وفرت 4 دوريات أمنية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفيرها حافلة و4 مركبات مخصصة ومجهزة جميعها لأصحاب الهمم.

ردود أفعال

ومن جانبه قال فؤاد الشحي رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي - المشرف على المبادرة: إن مبادرة «سواعد أصحاب الهمم» حظيت بردود أفعال أكثر من إيجابية من جميع الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وهو ما يؤكد الجهود الحكومية الرامية إلى دعم أصحاب الهمم كافة من أجل دمجهم في مسيرة المجتمع.

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