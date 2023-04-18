621 زيارة تفتيشية نفذتها «اقتصادية أبوظبي» في مارس الماضي

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 621 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على منافذ البيع، نتج عنها تحرير 21 مخالفة، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الدائرة كثفت الزيارات الميدانية التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع، وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من الدائرة بما فيها العروض الترويجية والأسعار وغيرها.

وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك في الدائرة تعمل بشكل مستمر على مراقبة تنفيذ كافة القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك في كل الأوقات، ويزيد ذلك الأمر خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك. ولفت إلى أن الدائرة لديها خطة واضحة لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل وتتضمن تلك الخطة المتكاملة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.

وأضاف أن خطة إدارة حماية المستهلك تشمل توزيع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة من الإدارة ذلك، بالإضافة إلى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات وأيضاً واجباتهم كمستهلكين.

وقال إن الدائرة تستعد لتنفيذ زيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك، والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي.

متغيرات

وحول التخفيضات التي أقرتها منافذ البيع الكبرى في أبوظبي خلال شهر رمضان، قال إن الدائرة أصدرت 102 تصريح لمنافذ البيع الكبرى والصغيرة لإطلاق عروض ترويجية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى اختلاف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها بتخفيضات من منفذ لآخر بسبب العديد من المتغيرات. وهو ما يخلق حالة من التنافسية في السوق تصب في مصلحة المستهلكين.

وحول عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري 2023، قال المنصوري إن عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك بلغ 5064 شكوى خلال عام 2022 فيما بلغ إجمالي عدد الشكاوى منذ بداية عام 2023 حتى وقتنا الحالي 1184 شكوى، حيث نستقبل الشكاوى ونعمل على دراستها ومن ثم المتابعة المستمرة مع أطراف الشكوى إلى أن يتم حلها وموافاة المستهلك بالرد النهائي.

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