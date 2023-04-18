حمدان بن زايد خلال التقرير السنوي الرقمي للهيئة: دور فاعل لـ«بيئة أبوظبي» بحماية التنوع البيولوجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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سلطت هيئة البيئة - أبوظبي الضوء على أهم إنجازاتها خلال عام 2022 في تقريرها السنوي الذي صدر أمس بنسخة رقمية للعام الرابع على التوالي.

وركز التقرير على جهود الهيئة في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لضمان مستقبل مستدام للجميع من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار التغير المناخي ورصد ومراقبة وجودة الهواء والمياه البحرية والتربة والمحافظة على استدامة وصحة البيئة البرية والبحرية بالإمارة.

وفي كلمته التي جاءت في مقدمة التقرير، قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي: «في عام 2022 أثبتت الهيئة ريادتها ونجحت في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودورها الفاعل في مجال المحافظة على البيئة وحماية الأنواع على المستويين الوطني والعالمي وقد جاء إعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن اختيار برامج الهيئة لإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية والبحرية في أبوظبي ضمن قائمة أفضل عشر مبادرات عالمية لاستعادة وتأهيل النظم البيئية ليؤكد على تفرد وتميز برامجنا ومبادراتنا البيئية الطموحة والتي تعتبر نموذجاً يُحتذى به عالمياً».

وأضاف سموه: «إن عام 2022 كان عاماً حاسماً في العمل من أجل المناخ حيث كثفت خلاله الهيئة مساعيها لدعم رؤية وتطلعات حكومة الإمارات العربية المتحدة وتقليل آثار التغير المناخي من خلال دورها الرائد في قيادة جهود إمارة أبوظبي التي تساهم في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

كما عززت الهيئة من جهود التعاون مع شركائها المعنيين على المستويين الوطني والمحلي من القطاعات الحكومية والخاصة للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ ووضع خطط واضحة لخفض الانبعاثات لقطاعات محددة والحد من الملوثات ومراقبة المناطق التي لا يمكن الوصول إليها والتي تشكل مصدر قلق واضحاً لمستويات جودة الهواء والتي تضمنت البدء بإعداد سياسة شاملة لإمارة أبوظبي تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز مرونة التكيف مع التغير المناخي في أبوظبي مع وضع المحفزات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الاعتبار لتحقيق التوازن بين احتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة.

وقال معالي محمد بن أحمد البواردي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة: «كان عام 2022 مليئاً بالإنجازات نحو تحقيق رؤيتنا في هيئة البيئة - أبوظبي وقد تميز ذلك العام بالمشاريع النموذجية التي ساهمت في تحقيق المزيد من النجاحات، ففي الربع الأول أطلقنا المئوية البيئية 2071 - والتي تعتبر رؤية بيئية شاملة مشتركة لإمارة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة. فهي تعكس التزامنا بجعل الإمارة الأفضل عالمياً في مجال الحفاظ على البيئة وتؤكد على ريادتنا في تحقيق الاستدامة والتي طالما حظيت بالاعتراف في جميع أنحاء العالم. وقد استوحت المئوية البيئية رؤيتها من مئوية الإمارات 2071 التي تطمح لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المائة لقيام الاتحاد ونحن في هيئة البيئة سنعمل على مدار الساعة لضمان تحقيق هذا الهدف الطموح».

وأضاف: «لقد بدأنا بالفعل في اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة لتنفيذ المشاريع التي تتماشى مع المئوية البيئية 2071 ولدينا فريق متخصص للتأكد من أننا نسير نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها في هذه الرؤية. إننا نسير في الاتجاه الصحيح ونعمل بشكل جيد نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة وتضمن استدامة مواردنا للأجيال القادمة».

بيئة مستدامة

وقالت رزان خليفة المبارك العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي:» في عام 2022 واصلنا جهودنا لإحداث فرق ملحوظ في حالة البيئة في أبوظبي مما يضمن توفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

وأضافت: «اتخذنا خطوات كبيرة في عدة اتجاهات نحو مواجهة تغير المناخ - من زراعة أشجار القرم باستخدام الطائرات بدون طيار إلى تكريم المنشآت الصناعية التي تساهم في الحد من انبعاثاتها وبالتالي تقليل نسبة الملوثات كما نتطلع لتعزيز دورنا الريادي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ»كوب 28«الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023.

وسلطت سعادتها الضوء على تطلعات الهيئة المستقبلية في تعزيز دورها الريادي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ»كوب 28«الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023 وإلى أن يكون للهيئة صوت مؤثر في الحوار الدولي الذي يسعى باستمرار إلى إيجاد حلول مبتكرة وعملية وواقعية للحد من الآثار الكارثية لتغير المناخ.

وتطرقت د. شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي إلى أحد أهم المشاريع التي تم إنجازها خلال عام 2022 وهو تطبيق سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي بالتعاون في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسية.

وأضافت» من خلال هذا المشروع نجحنا في توفير أكثر من نصف مليون كيس يومياً وتماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات ونحن في طريقنا إلى تنفيذ حظر تام لجميع الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالدولة بحلول عام 2024».

وأشادت الظاهري بالرؤية الثاقبة والفكر المستنير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في مجال الابتكار والحفاظ على البيئة والاستدامة التي تحققت بتوجيهاته ودعمه ورؤيته المتفردة التي لطالما جسدت طموحات شعب الإمارات وآماله وتطلعاته ونجحت بأن تكون مثالاً رائداً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم وبشكل خاص في مجال حماية البيئة.

ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2022 إطلاق مبادرة القرم - أبوظبي والتي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الذي عُقد بين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مع صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج خلال زيارته للدولة لتعزيز مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للأبحاث والابتكار في مجال الحفاظ على أشجار القرم».

كما أطلقت الهيئة خلال العام الماضي المئوية البيئية 2071 التي تمثل رؤية بيئية شاملة ومشتركة لإمارة أبوظبي للخمسين عاماً القادمة وتؤكد على التطلعات الطموحة لدى الهيئة وشركائها لجعل أبوظبي الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة استوحت المئوية البيئية رؤيتها من مئوية الإمارات2071 التي تطمح لأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المائة لقيام الاتحاد.

وكشفت البيانات التي تم جمعها من منافذ البيع أنه منذ بداية الحظر انخفض عدد أكياس التسوق البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة أكثر من %90 مما أدى إلى تقليل الاستخدام اليومي بمقدار نصف مليون كيس منذ الأول من يونيو.

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