منتدى لـ«طرق دبي» في اليوم العالمي للبيانات المفتوحة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي منتدى خاصاً ضمن أبرز مبادرات مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبيانات المفتوحة، وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة الهيئة وريادتها بين الجهات الحكومية في تبني المبادرات المتعلقة بالبيانات المفتوحة وتبادل أفضل الممارسات. ويُركز المنتدى على زيادة الوعي بأهمية البيانات المفتوحة ودورها في تطوير القطاع الحكومي وعمل الهيئة بما يخدم مباشرة غايتها الاستراتيجية في استشراف المستقبل.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في افتتاح المنتدى: «أصبحت البيانات مورداً ذا قيمة متزايدة في عالمنا الحديث، وأصلاً قيماً من أصول هيئة الطرق ‏والمواصلات بدبي ويسهم تحليل البيانات في القطاع الحكومي في الوصول إلى معطيات دقيقة تسهم في اتخاذ ‏القرارات المبنية على أسس علمية، وتوظيف الموارد بجدوى أكبر، وقياس تأثير البرامج والمبادرات وتحسين ‏مستوى الخدمات».‏

وأقيم المنتدى على مدى يومين، ونظم اليوم الأول بالتعاون اللجنة النسائية ومجتمع الذكاء الاصطناعي بالهيئة، وتم تنظيم جلسة بعنوان «المرأة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي» لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الرقمية.

وفي اليوم الثاني أقيمت الفعالية بمشاركة أكثر من 300 من المديرين التنفيذيين والشركاء في هيئة الطرق والمواصلات، وخبراء البيانات، ومشاركة 8 جهات من شركات التقنية الدولية المتخصصة والدوائر والمؤسسات المحلية.

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