«إسلامية دبي» تطلق سباق «اسبارتن الخيري للأطفال»

المصدر: دبي - البيان

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انطلق مساء السبت أول سباق خيري للأطفال «اسبارتن الخيري للأطفال» بمشاركة 1150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الـ4 والـ14 عاماً من مختلف الجنسيات في مدينة إكسبو دبي - قبة الوصل، والذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتنسيق مع شركة اسبارتن العالمية، ومدينة إكسبو دبي.

8000

وشاهد السباق 8000 شخص من زوار مدينة إكسبو دبي، ويعد السباق أول سباق خيري للأطفال على مستوى المنطقة وهو من مبادرات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري النوعية التي تهدف لجعل إمارة دبي نقطة جذب خيري ورياضي للمقيمين وغيرهم في شهر رمضان الفضيل، وتم فيها تفعيل واستثمار الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان التأثير الأوسع والأعمق في مكونات مجتمع إمارة دبي كافة، مع برامج مبتكرة لتسويق البرامج الخيرية عن طريق تشجيع الرياضة، بهدف تعزيز العمل الخيري في المجتمع وغرس قيم التبرع لدى الأطفال.

ويأتي هذا الحدث ضمن فعاليات «رمضان دبي»، الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب».

وقال محمد مصبح علي ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية، إن إطلاق هذه المبادرة الخيرية والفريدة من نوعها على مستوى المنطقة ليس بغريب على إمارة دبي ولا سيما أن عمل الخير أحد أعمدة بنيان هذه الدولة ونهج متأصل أرسى قواعده الآباء المؤسسون، فضلاً عن أن الإمارات سباقة في إطلاق المبادرات الخيرية في جميع المجالات.

دعم

وأضاف أن ريع هذا السباق بلغ 500 ألف درهم وسيذهب لدعم مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، لافتاً إلى أن الدائرة تقوم بتنمية العمل الخيري، ودعم المشروعات الخيرية التنموية المستدامة بتشجيع هذا الجانب الرياضي وترسيخ مبدأ الصحة والسلامة في المجتمع، وكذلك تشجيع وحث الأفراد والمؤسسات كافة في الدولة على العمل الخيري عبر فكرة الرياضة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد العوضي المدير التنفيذي للعمليات بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: سعداء بأن نكون جزءاً من المبادرات الخيرية التي تدعم أفراد المجتمع، وقدم العوضي الشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على إطلاق هذه المبادرة المجتمعية الرياضية الخيرية التي تشجع المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتجمع النشاط الرياضي والعمل الخيري معاً، والتي بلغ ريعها 500 ألف درهم، وستقدم الكثير لنا للاستفادة منها في دعم علاج المرضى الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال. وثمن العوضي دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في التعاون والتكاتف مع مختلف الجهات والمؤسسات الطبية في الإمارة .

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