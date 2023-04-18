شرطة دبي تناقش الملكية الفكرية ووظائف المستقبل وأمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، فعاليات ملتقى «العرب الافتراضي للابتكار» في موسمه الرابع، بمشاركة نخبة من المتحدثين من مختلف الدول العربية، الذين ناقشوا 6 محاور رئيسية تهدف إلى بحث تحديات المُستقبل خاصة في مجال التطورات التقنية، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الملكية الفكرية، وأمن المعلومات والوظائف المستقبلية، والابتكارات.

وأدار الرائد خالد المزروعي، نائب رئيس مجلس الابتكار، فعاليات الجلسة الحوارية في الملتقى الذي تم تنظيمه عن بُعد عبر الاتصال المرئي، حيث أكد أن الملتقى يهدف إلى مد جسور العلم والمعرفة، وتبادل الأفكار للكثير من التحديات التي تواجه الوطن العربي، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة والتحديات المتزايدة في مجالات التقنية الحديثة والذكاء الإصطناعي.

وتحدث في الجلسة الحوارية، كل من: الدكتورة مروة سليمان مستشار التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي والمحاضر في جامعة مصر الدولية والجامعة العربية المفتوحة، والدكتورة خولة الحارثي، نائب رئيس قسم الحوسبة والإلكترونيات في كلية الشرق الأوسط، والدكتور محمد الحميري رئيس مكتب نقل التكنولوجيا وبراءات الاختراع في جامعة الشارقة، والدكتور محمد المناعي باحث أكاديمي متخصص في إدارة الابتكار، وإبراهيم الفوزان أخصائي في براءات الاختراع، والدكتور خالد ربيع الحاصل على دكتوراه في الابتكار ومحلل نظم تطبيقية في وزارة المالية بالكويت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز