«كهرباء دبي» تطلق «سفراء الشباب للاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة»، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة. ويتضمن البرنامج 3 ورش عمل، تستمر كل منها من يومين إلى 3 أيام، بالإضافة إلى جلسة ختامية في شهر سبتمبر المقبل.

ونظمت الهيئة ورشة العمل الأولى ضمن البرنامج، بمشاركة 20 موظفاً وموظفة من الشباب من مختلف قطاعات الهيئة، حيث تعرف الموظفون خلال الورشة، التي استمرت لـ 3 أيام، إلى مختلف جوانب الاستدامة، إضافة إلى اكتساب مهارات في الابتكار والتواصل الفعال، بما يمكنهم من أن يكونوا سفراء فاعلين للاستدامة، يسهمون في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تولي القيادة الرشيدة أهمية كبرى للاستدامة، التي تعتبرها الركيزة الأساسية لجميع الخطط التنموية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على الاستثمار في كوادرنا البشرية، وتمكين الشباب المواطن، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة، ولدينا العديد من البرامج والمبادرات الرائدة، التي تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة، ضمن إطار مؤسسي متكامل، لضمان استدامة النتائج، ونحرص على أن يكونوا شركاء فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، لا سيما خلال «عام الاستدامة»، الذي تستضيف خلاله الدولة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، في مدينة إكسبو دبي.

رؤية

وأضاف معالي الطاير: يأتي تنظيم برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة»، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، في إطار رؤيتنا المشتركة حول أهمية ترسيخ مفهوم الاستدامة، وحرصنا على إعداد الشباب، ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة، يعملون على نشر مفهوم الاستدامة بين زملائهم وعائلاتهم وأصدقائهم، بما يرسخ مكانة دبي ودولة الإمارات، كنموذج يحتذى على مستوى العالم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاهتمام بالبيئة، وضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق مبادرة «استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

مبادرات

ومن جانبه، أكد المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تسعى دائماً إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة بين الموظفين، من خلال برامج تدريبية ومبادرات رائدة، موضحاً أن الهيئة حققت نتائج قياسية عالمية في مؤشّر ثقافة الاستدامة المؤسسية بنسبة 92 % في عام 2022.

وأشار بن سلمان إلى أن برنامج «سفراء شباب الهيئة للاستدامة»، يهدف إلى إعداد الجيل المقبل من قادة الاستدامة في الهيئة، القادرين على دفع عجلة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، بأن تكون دبي مدينة مستدامة في مواردها، من خلال تمكين الشباب لقيادة مسيرة التنمية المستدامة.

يشار إلى أنه سيتم عقد الورشتين المتبقيتين من البرنامج، خلال شهري مايو ويوليو من العام الجاري. كما سيشارك سفراء شباب الهيئة للاستدامة في مشروع ابتكاري جماعي، مصمم لتعزيز طموحات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الاستدامة.

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