عطلة العيد في عجمان من 29 رمضان حتى 3 شوال

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان أن عطلة عيد الفطر المبارك في الجهات الحكومية بإمارة عجمان تبدأ من 29 رمضان حتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي. جاء ذلك في التعميم رقم «4» الذي أصدرته الدائرة للجهات الحكومية في شأن عطلة عيد الفطر المبارك لسنة 1444هـ.

وبهذه المناسبة تقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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