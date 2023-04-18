شوارع أبوظبي تتزين احتفاءً بعيد الفطر

المصدر: أبوظبي - وام

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زينت بلدية مدينة أبوظبي الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية وعدد من الجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة، بشكل يواكب النهضة العمرانية والحضارية ويسعد أفراد المجتمع.

واستخدمت البلدية في أعمال زينة عيد الفطر المبارك آلاف التشكيلات المضيئة المستخدمة في زينة شهر رمضان، وأضافت إليها مجسمات عبارات المعايدة والتهنئة كي تواكب روحانيات العيد وتنشر البهجة والسعادة في كل الأرجاء.

وعملت البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: «عيدكم مبارك»، «كل عام وأنتم بخير»، «عساكم من عواده»، «ينعاد عليكم بالخير»، «من العايدين والغانمين»، «من العايدين والسالمين»، لإعطاء الزينة والشوارع روحاً خاصة بالعيد.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي عملت على أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لضمان سلامة مستخدمي الطريق من السيارات والمشاة.

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