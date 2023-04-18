شرطة رأس الخيمة: خطة أمنية متكاملة استعداداً للعيد

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استكمال استعداداتها كافة وجاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات، من خلال إعدادها خطة أمنية متكاملة تشمل تأمين المساجد والمصليات الكبيرة كافة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في الطرق والمناطق الحيوية والسياحية، وأمام المراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

وناشدت شرطة رأس الخيمة، أفراد الجمهور بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية المهلكة، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حثت مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم، مناشدة مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتركيز الانتباه على الأطفال داخل وخارج المنازل وفي الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، كما دعت الأهالي وأولياء الأمور، بعدم السماح لأبنائهم بالتسلية واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة.

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