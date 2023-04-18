حاكم الفجيرة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك بحضور ولي عهده

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة, سعادة حسن أفضل خان، القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية في دبي والدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، وجابر السبيعي الأمين العام لاتحاد الصحافة الدولية الإلكترونية، ونايف عادل علي سعيد الصريدي خريج أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية البريطانية برتيه ملازم دفعة 222، وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الاعلامية والإعلاميين العرب والأجانب الموجودين في الدولة الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة ، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الالكترونية والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة و سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

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