«دبلوماسية الإمارات الإنسانية» خلال مجلس رمضاني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، المجلس الرمضاني الاجتماعي «دبلوماسية الإمارات الإنسانية»، والذي استعرض فيه مبادئ العمل الإنساني التي أرساها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما سلط المجلس الضوء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، ودور الإمارات الإنساني الملتزم بروح ومبادئ المغفور له، الشيخ زايد، والتي تفخر بانتهاجها في علاقاتها مع دول العالم، كركيزة لبناء السلام، وترسيخ التعايش بين البشر.

استضاف الجلسة مجلس محمد عزيز حديد الخنبولي الشحي، وقدمها الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وأدارها الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي مدير مركز الدعم الاجتماعي في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأكد محمد عزيز حديد الخنبولي الشحي، أن الحضور اللافت للمجلس يعكس الاهتمام بمثل هذه الأحداث والفعاليات التي تناقش موضوعات تخص الإنسانية والتنمية المستدامة، وتشجع على المشاركة في العمل الإنساني، والمساهمة في بناء مجتمع أفضل وأكثر تضامناً، ويتناول المجلس محور «يوم زايد للعمل الإنساني»، والذي يجسد القيم الإنسانية والأخلاقية التي غرسها المؤسس الراحل الشيخ زايد، والتي جعلت دولة الإمارات من أبرز دول العالم في العمل الإنساني والإغاثي والتنموي.

رؤية

وأكد الدكتور الدرعي أن ما حققته دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني، يعد نتيجة لرؤية وقيم المؤسس الراحل الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وحبه الشديد للإنسانية والتعاون مع الآخرين، وهي قيم تعززها دولة الإمارات عبر سياساتها ومبادراتها الإنسانية المختلفة، مشيداً بدور جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية لتنظيمها مثل هذه المجالس، التي تعزز الروابط الاجتماعية في أجواء تسودها المودة في شهر رمضان المبارك.

وأكد خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الدبلوماسية الإنسانية، هي أحد الوسائل الفعالة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق السلام والتسامح العالمي، مشيراً إلى أن المؤسس الراحل الشيخ زايد، طيب الله ثراه، كان قد رسم خارطة طريق واضحة للعمل الإنساني، ونجحت دولة الإمارات في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال، بفضل تبنيها لرؤية المؤسس.

وأضاف: يأتي هذا المجلس الرمضاني ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، في إطار جهودها لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، وتشجيع المجتمع على المشاركة في العمل الإنساني، ويشهد هذا العام احتفاء دولة الإمارات بعام الاستدامة، والذي يعتبر تكريساً للالتزام الدائم للدولة بتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجلات.

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