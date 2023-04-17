شرطة أبوظبي تعزز الوعي بعدم الوقوف العشوائي للمركبات أمام المساجد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبادرة لتوعية المصلين بعدم الوقوف العشوائي للمركبات أثناء صلاة التراويح بالقرب من المساجد، والتي تشهد كثافة مرورية للمركبات مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتضمنت المبادرة الميدانية زيارة عدد من المساجد والالتقاء مع المصلين وتوعيتهم من بينها مسجد الشيخة سلامة في منطقة السوق بالعين ومسجد الشيخ هزاع في المعترض ومسجد الشيخ حمدان بمنطقة الجيمي وذلك بمشاركة دورية السعادة، وركزت المبادرة على تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح وذلك ضمن حملة التوعية الميدانية المرورية خلال الشهر الفضيل.

التزام

وحث العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، السائقين على ضرورة الالتزام بقانون السير وقواعد وأنظمة المرور للحدّ من وقوف المركبات بعشوائية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية حول المساجد.

وأكد ضرورة مراعاة السائقين لحقوق الآخرين الذين يشاركونهم الطريق وعدم إغلاق مخارج ومداخل المواقف ومنع إعاقة حركة المركبات بالوقوف خلفها، لافتاً إلى أن الوقوف الخاطئ خلف المركبات الأخرى بصورة عشوائية يؤدي إلى عرقلة حركة السير أمام الآخرين، ما قد يعود بالضرر والأذى على صاحب المركبة المخالفة، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق.

ودعا إلى أهمية اتباع توجيهات عناصر شرطة المرور، في الالتزام بإيقاف مركباتهم بصورة لا تشكل ازدحاماً للآخرين، خصوصاً قرب المساجد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز