مجموعة "إم بي إم إي" تساهم بـ 1.5 مليون سهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"

المصدر: البيان

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انضمت مجموعة "إم بي إم إي" الإماراتية، التي تعمل في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن المساهمة بتسجيل 1.5 مليون سهم من أسهم المجموعة مدفوعة القيمة لدعم الحملة.

ووصل سعر سهم المجموعة في أول يوم لتداوله في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 12.2 درهما، وبذلك تصل قيمة الأسهم المتبرع بها إلى 18.3 مليون درهم لدعم مستهدفات الحملة.

وتستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً وإيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 وخصوصاً هدف القضاء على الجوع في العالم.

صون الكرامة الإنسانية

وقال علي محمد البادي الظاهري رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم بي إم إي": "لطالما تعلمنا روح الابتكار من قيادتنا الرشيدة، وتقديم كل ما يساهم في منظومة مستدامة للتغيير وتحسين جودة حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم".

وأضاف: "يسعدنا دعم حملة "وقف المليار وجبة" التي تواصل نهج عطاء دولة الإمارات والمساهمة بدور فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، كما تعكس رسوخ ثقافة البذل والكرم في مجتمع الإمارات الداعم لكل مبادرة تهدف إلى إغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم".

دعم مجتمعي واسع

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

وتهدف الحملة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، كما ترسخ الحملة المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً.

وتحظى حملة "وقف المليار وجبة"، بتفاعل مجتمعي واسع منذ إطلاقها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999.

كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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