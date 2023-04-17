عيدية نقدية لزوار تاون سنتر جميرا احتفالاً بعيد الفطر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتفل تاون سنتر جميرا بالعيد على طريقته الخاصة، ويقدم جوائز وعيدية نقدية لرواده، للاستمتاع بتجربة تسوق لا تنسى، إذ يعتبر الوجهة الأمثل للتسوق وقضاء أجمل الأوقات مع العائلة والأصدقاء، في أجواء مريحة ومميزة.

تسوقوا في تاون سنتر جميرا وأنفقوا مبلغ 200 درهم يومياً لغاية 23 أبريل، للحصول على فرصة الدخول في السحب، والفوز بجائزة نقدية قيمتها 20,000 درهم. لا تفوتوا فرصة التسوق في متاجركم المفضلة، حيث يقدم تاون سنتر كل ما تحتاجونه من المطاعم الفاخرة إلى حجوزات العطلات، وتنظيم حفلات الأعياد الخاصة والعلاجات التجميلية والفحوصات الطبية، كل ذلك تحت سقف واحد. يضم المركز مجموعة واسعة من المتاجر، بما في ذلك الإمارات للعطلات، سومو سوشي، بتيل كافيه، سيراميك كورنر كافيه، الجابر للبصريات، بارتي زون للحفلات ومستلزمات الأعياد، عيادة كايا للعناية بالبشرة والتجميل، وعيادة دبي لعلاج الأسرة والعلاج الطبيعي.

وقد تم مؤخراً افتتاح متجر لو بيتيت مارشيه، للذين يبحثون عن ديكورات غرف الأطفال، وهو متجر متكامل، يقدم قطعاً فريدة من نوعها، ومنسقة بأسلوب عصري مميز.

وسيتم قريباً افتتاح متجر لعلامة «مونوبري»، واحدة من العلامات التجارية الفرنسية الرائدة في تجارة المواد الغذائية والمنتجات العالية الجودة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز