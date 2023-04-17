3 ملايين درهم من «الإمارات العالمية للألمنيوم» لدعم «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم عن مساهمتها بمبلغ 3 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، والقضاء على الجوع في إطار مؤسسي.

وتشهد حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، تفاعلاً واسعاً للمشاركة في العطاء والبذل الذي يعبر عن القيم الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي، ويعكس تضامنه وتكافله مع الشرائح الأقل حظاً لتؤكد لهم أن يد الخير تصل إليهم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: " تؤكد حملة (وقف المليار وجبة) حرص قيادتنا الرشيدة على مساعدة الآخرين، وتقديم العون والإغاثة للشرائح الأكثر احتياجاً في مختلف البلدان، مما يعكس تعاون المجتمع والرسالة النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات".

وأضاف: " يسعدنا الانضمام إلى هذه الجهود المباركة لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في بشكل مستدام، ولأن المعدن الذي تُزوده الإمارات العالمية للألمنيوم يعد مساهمة إماراتية كبيرة في جعل الحياة العصرية ممكنة في جميع أنحاء العالم، فإن دعم هذه الحملة الوطنية هي وسيلة أخرى يمكننا من خلالها المساهمة في تحقيق تقدم إيجابي في جميع أنحاء العالم".

تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج "للألمنيوم عالي الجودة" في العالم، ويعد معدن الشركة من أكبر الصادرات المصنعة في الإمارات بعد النفط والغاز،و يتم شحنه إلى أكثر من 50 دولة. كما تقوم بتشغيل مصاهر الألمنيوم في أبوظبي ودبي، ومصفاة الألومينا في أبوظبي، ومنجم البوكسيت في جمهورية غينيا في غرب إفريقيا.

وتعتبر حملة "وقف مليار وجبة" أحدث مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تضم اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم ضمن خمسة محاور رئيسية هي المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل.

وتواصل الحملة استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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