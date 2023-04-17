بلدية دبي أول جهة حكومية في الإمارات والشرق الأوسط تُعتمد لدى المنظمة الهيدروغرافية الدولية

المصدر: البيان

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حققت بلدية دبي إنجازاً جديداً بعد أن تم تسجيلها كجهة معتمدة للمسح البحري ضمن المنظمة الهيدروغرافية الدولية، وهي منظمة حكومية دولية مختصة بمسح وإنتاج الخرائط البحرية للبحار والمحيطات والمياه الصالحة للملاحة في العالم، لتكون بذلك البلدية هي أول دائرة حكومية على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط تُسجّل في المُنظمة.

وفي هذه المناسبة، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: "الإنجاز الجديد الذي حققته بلدية دبي على المستويين المحلي والإقليمي، يعكس جهودها في تقديم خدمات متقدمة في المسح البحري، عبر إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية لإمارة دبي، باستخدام أحدث المعدات والتقنيات في المسح الجيوديسي والبحري، كما يأتي الإنجاز ترجمةً لحرص البلدية على جعل دبي مدينة أكثر جاذبية عبر التخطيط والتطوير المستدام، وتنفيذ كل ما يحقق رؤية قيادتها الرشيدة لتكون مدينة رائدة عالمياً ضمن مختلف القطاعات، لاسيما مجال الابتكار والتميز في الخدمات البلدية".

ويشكل انضمام بلدية دبي كعضو معتمد لدى المنظمة الهيدروغرافية الدولية، إنجازاً نوعياً سيسهم في الارتقاء بعمليات المسح البحري، وتقديم خدمات عالمية في مجال إنتاج وتحديث الخرائط البحرية الملاحية الورقية والإلكترونية لإمارة دبي محلياً لأول مرة. وتشمل تلك الخدمات جميع موانئ دبي الرئيسية لعمليات دخول وخروج السفن البحرية، ومراسي اليخوت السياحية، ومراسي الصيادين.

وسيعزز اعتماد البلدية في المنظمة من دورها في الحفاظ على مستوى السلامة البحرية في إمارة دبي، وذلك حسب اتفاقية "سولاس" الدولية لمسؤوليات الدول الساحلية عن سلامة الأرواح والممتلكات في البحار، إضافةً إلى توفير بيانات البنية التحتية البحرية للتخطيط الاستراتيجي في المناطق البحرية لإمارة دبي.

يذكر أن المنظمة الهيدروغرافية الدولية، تأسست في العام 1921، ويقع مقرّها الدائم بمدينة موناكو الفرنسية، وتشرف على تنسيق أنشطة المكاتب الهيدروغرافية الوطنية، وتوحيد إنتاج الخرائط البحرية الملاحية، عبر إصدار اللوائح والمراجع الفنية، وذلك لضمان إنتاج بيانات ذات دقة وجودة عالية، وزيادة التغطية العالمية ونشر أفضل ممارسات المسح الهيدروغرافي، فضلاً عن تقديم الإرشادات حول استخدامات بيانات المسح الهيدروغرافي بين الدول الأعضاء.

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