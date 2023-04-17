بن سليّم: موظفونا هم رأس مالنا الأغلى والأهم في منظومة العمل المؤسسي

المصدر: البيان

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أشاد سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بجهود فرق العمل بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تحت إشراف وتوجيه القيادات التنفيذية في تحقيق مستهدفات حكومة دبي وأجندتها في المجال الاقتصادي، واعتبرهم رأس المال الأغلى والأهم في منظومة العمل المؤسسي باعتبارهم سفراء المؤسسة أمام شركائها ومتعامليها، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء الرمضاني لأسرة المؤسسة على مائدة السحور في فندق الملكة إليزابيث الثانية بميناء راشد بدبي.

وأعلن سعادته خلال اللقاء عن تحقيق المؤسسة مستهدفات خطتها الاستراتيجية والمالية للعام الماضي 2022، مشيداً بجهود فرق العمل في تحقيق تلك الإنجازات، وداعياً إلى بذل المزيد من الجهود بهمة عالية وروح متفانية للارتقاء بمكانة المؤسسة على خريطة العمل الحكومي وبما يواكب توجهات القيادة الرشيدة.

وتابع بن سليّم: "أنتم شركاء النجاح.. سفراء المؤسسة.. نعتمد عليكم في اتباع استراتيجيتنا وتحقيق رؤيتنا لجعل مدينتكم مركزاً رائداً مستدام يدعم نمو القطاع الاقتصادي على المستوى العالمي".

وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى إطلاق مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلسلة من المبادرات بعنوان "رمضان الخير" بالتعاون مع جمعية دبي الخيرية بهدف تعزيز مبادراتها المجتمعية وترسيخ روح العطاء والعمل الإنساني والمجتمعي، حيث اشتمل البرنامج العديد من المبادرات الخيرية منها حفر بئر في جمهورية الهند، ومبادرة كسوة العيد للأسر المتعففة، علاوةً على توزيع وجبات إفطار صائم على العمال، وتنظيم محاضرة دينية عن فضل العشر الأواخر، وتقديم الرعاية لعدد من البطولات الرمضانية.

وأكد بن سليّم على التزام مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بتنفيذ توجهات حكومة دبي واستراتيجيتها لتحقيق التنمية المجتمعية، ومواصلة جهودها لدعم النمو الاجتماعي الإمارة من خلال سلسلة الفعاليات المتنوعة، وحزمة من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المجتمعية التي يتم تنظيمها على مدار العام، بهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين.

وقال سعادته: "نتبنى استراتيجية هدفها ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعيّة ونلتزم ضمن سياستنا بخدمة المجتمع، وتعزيز روح العطاء والتضامن والتكافل بين الموظفين وإشراكهم في برامج المسؤولية المجتمعية. ونحرص على دعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز التفاعل مع مختلف فئات المجتمع ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

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