«إمباور» تحدّث محطة «جي بي آر» لتبريد المناطق

المصدر: البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، عمليات تحديث محطة تبريد «جي بي آر» في دبي، وتزويدها بتقنيات عصرية مبتكرة وذلك من خلال ارساء عقد تبلغ قيمته 102 مليون درهم. ويتوقع انتهاء عمليات التحديث خلال عام 2025.

وتعد عمليات التطوير والتحديث لهذه المحطة التي تنتمي للجيل الثاني من المحطات، الثالثة من نوعها خلال الـ 19 عاماً من دخولها السوق لخدمة منطقتي «جي بي آر» و «بلوواترز». والجدير ذكره أنه جرى تحديث محطة «جي بي آر»، ولأول مرة في عام 2016 باستخدام مياه الصرف المعالجة، اما التحديث الثاني لها كان بإضافة خزانات تخزين الطاقة الحرارية بطاقة إضافية تصل الى 10,000 طن تبريد اما التحديث الثالث فيجري العمل عليه من خلال تطوير أبراج التبريد لكفاءة أكبر.

وأكدت المؤسسة أن عمليات التطوير والتحديث تأتي في إطار استراتيجية معتمدة لتحديث البنية التحتية لمحطاتها ولتحسين كفاءة عملياتها مما سيؤدي إلى نتائج مثمرة ومميزة أبرزها تأمين تبريد المناطق الصديق للبيئة بجودة عالية، وجعل الــ «جي بي آر» من أكبر المناطق السكنية صديقة للبيئة في العالم، والذي يساعد في تحقيق وفورات من استهلاك الكهرباء والمياه مما يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية وتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكة الكهرباء.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: أن عمليات تحديث المحطة تأتي في سياق خطة معدة سلفا لتطوير البنية التحتية لجميع محطات «إمباور» موضحاً أن تطبيق أحدث ما توصلت إليه تقنيات العصر الحديث في صناعة تبريد المناطق، يعكس حرص المؤسسة على تحقيق الهدف الأساسي وهو في أن تصبح دبي المدينة الأقل بصمة كربونية عالميا، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تستهدف بلوغ مخرجات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

وتخدم المحطة ملايين السياح والزائرين والسكان، إذ تعد منطقتي «جي بي آر» و «بلوواترز» أكبر منطقة سكنية صديقة للبيئة على مستوى العالم، إذ تخدم المحطة العديد من المباني والفنادق الفخمة والتي يبلغ عددها 19 فندقاً ومن أبرزها، فندق سيزر بالاس ومنتجع شاطى العنوان وفندق موڤنبيك وفندق الماريوت وفندق دبل تري من هيلتون والهيلتون وفندق روتانا بالإضافة الى عجلة عين دبي، أعلى عجلة ترفيهية في العالم ومتحف "مدام توسو" الشهيرفي جزيرة «بلوواترز» وغيرها من مباني.

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