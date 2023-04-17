فاطمة بنت مبارك تطلق شعار يوم المرأة الإماراتية 2023 “نتشارك للغد”

المصدر: وام

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قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية : “ نفخر في كل عام بإطلاق شعار ملهم ليوم المرأة الإماراتية، هذه المناسبة الوطنية التي تمثل دائماً محور تفكيرنا وبالغ اهتمامنا، لما تحمله هذه المناسبة الغالية في كل عام من رسالة وأهداف تنبع من صميم استراتيجيات الدولة، وتواكب المرحلة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادة وتطور في تمكين المرأة تسبق بها مؤشرات التنافسية الدولية لكثير من الدول بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة”.

وأكدت سموها في كلمة لها بمناسبة إطلاق شعار يوم المرأة الإماراتية للعام 2023 : " أن اليوم جاء شعارنا لعام 2023 ليكون "نتشارك للغد" ونحن ننعم في دولة الإمارات بترسيخ التوازن بين الجنسين كثقافة مؤسسية ومجتمعية وأخلاقية تعم أرجاء الوطن، في دلالة لأهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمواصلة المسيرة والبناء على ما تحقق من جهود لتسخير كل ما من شأنه تعزيزأفضل لبيئة تمكينية للمرأة الإماراتية في جميع المجالات والقطاعات، بما يثمر عن تعزيز نموذج الدولة الملهم للتمكين في المنطقة والعالم".

وأضافت سموها : " أنه في خضم استعداداتنا لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP28) في نوفمبر 2023، نرحب بخوض تحدياتنا المعاصرة التي نعيشها مع العالم خاصة في ملف تغير المناخ، بكوادرنا النسائية المتميزة التي تشكل ثلثي الفريق القيادي للمؤتمر، وأكثر من خمسين في المائة من الفريق الإداري، لنقدم للعالم نهجنا المستدام في تقدير كفاءة وتميز وإبداعات نساء وفتيات الإمارات ".

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