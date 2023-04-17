"نخيل" تحتفل بعيد الفطر بإطلاق فعاليات ترفيهية وأنشطة مليئة بالمرح

المصدر: البيان

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تحتفل وجهات ترفيه وتسوّق تابعة لشركة "نخيل" مثل "ذا كلوب" و"بالم ويست بيتش" و"ابن بطوطة مول" و"سيركل مول"، بعيد الفطر المبارك الذي يصادف حلوله مع عطلة نهاية الأسبوع، بإقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الغنية بالمرح والتسلية وسط أجواء لا يمكن نسيانها تُبهج العائلات وتجمع الأصدقاء.

"ذا كلوب"

ارتقِ بيومك وانضم إلى الأجواء الاحتفالية في "بلايا بيتش كلوب" التابع لـ"ذا كلوب" في 21 و22 أبريل الجاري، واستمتع بالأنغام الموسيقية التي يبثّها "دي جيه كابيلا" بدءاً من الساعة 5 عصراً وصاعداً. توجّه إلى "بلايا" الذي يستوحي تصاميمه من الطراز البيروفي وتلذّذ بأشهى المأكولات التي تُرضي الأذواق، وذلك يوم السبت في 22 أبريل من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 5 عصراً.

استكشف "سان بيتش" الذي يجعلك تعيش تجربة فريدة من نوعها بالقرب من حوض السباحة وعلى الشاطئ الذي يتميّز به "ذا كلوب" برفقة الأصدقاء واستمتع بالأطباق الشهية والبقاء حتى لحظات غروب الشمس لتناول مشروبات الكوكتيل اللذيذة. ولا تفوّت فرصة تذوّق المأكولات المتوسطية الأصيلة في "جاليري 7/40" الذي يشكل نقطة تلاقٍ شاطئية نابضة بالحياة.

وبعد ذلك، عِش أجواء حقبتي الستينيات والسبعينيات التي كانت سائدة في "الريفييرا الإيطالية" وتلذّذ بتناول أشهى الأطباق في "ريستورانتي لورين".

"بالم ويست بيتش"

من قلب تولوم إلى برشلونة وساو باولو، اسلك طريقك لعيش تجربة المهرجان العالمي "زامنا" الذي طال انتظاره في "سيرف كلوب" يومي 22 و23 أبريل. ويشكل "سيرف كلوب" مكاناً مناسباً لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على وقع الأنغام الموسيقية التي تبثّها مجموعة من مشغلي الأسطوانات العالميين وتقديم أشهى المأكولات والذّ المشروبات.

ومن ثم انطلق برحلة في رحاب اليونان وعِش تجربة الحياة الأصيلة في تلك البلاد والتي يختصرها "كيما" بمشروباته الراقية، واستمتع بيوم من الاستلقاء على شاطئ البحر وضفة حوض السباحة.

"ابن بطوطة مول"

تشهد ردهة الصين في هذا المركز التجاري الضخم نشاطاً بارزاً حيث سوف يعتلي "Mr. Kind" خشبة المسرح ليقدم للزوار مسرحية موسيقية وتعليمية وترفيهية تثير حماسة الأطفال على مختلف أعمارهم. وبإمكان الأطفال أيضاً الغناء بشكل جماعي وتعلّم مهارات جديدة ومشوّقة والاطلاع على معلومات مهمة حول كوكبنا الجميل من خلال القيام برحلة مع "Mr. Kind" الذي يظهر بحلّة تميمة تتخذ شكل القلب برفقة صديقته المقرّبة "Lélé".

وباستطاعة العائلات أيضاً تسجيل أطفالهم في ورش عمل "Mr. Kind" المجانية حيث يمكنهم الاستمتاع بالألوان والإبداع والرسم على الوجه في ركن التلوين، بالإضافة إلى تكوين ذكريات مذهلة في محطة كشك التصوير. ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع بابتكار مجسّمات وأشكال عن طريق لفّ البالونات وتذوّق الكثير من الحلويات والكعك طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وستحظى العائلات التي تتسوق بما قيمته 100 درهم من أي متجر متواجد في المركز التجاري باستثناء منصات تقديم الخدمات العامة ومحلات السوبرماركت، بالدخول إلى السحب للحصول على فرصة الفوز بثلاث مجموعات LEGO كل يوم.

وتتاح الفرصة أيضاً أمام الزوّار الاستمتاع بمشاهدة العروض التقليدية والثقافية التي تقدمها "فرقة الحربية" التي تجسّد الفنون الشعبية الإماراتية التقليدية الأصيلة في كل من ردهات تونس ومصر وبلاد فارس والهند.

تمتد عروض Mr. Kind الموسيقية المجانية من 21 إلى 23 أبريل، على أن تبدأ من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 8 مساءً كل يوم.

تنطلق ورش عمل Mr. Kind المجانية في 21 أبريل وتستمر لغاية 23 أبريل، من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 10 ليلاً كل يوم.

يُجرى السحب من 21 إلى 23 أبريل بعد الساعة 8 مساءً كل يوم.

تقام عروض "فرقة الحربية" يوم 22 أبريل من الساعة 4 عصراً حتى 9:50 ليلاً في ردهات تونس ومصر وبلاد فارس والهند.

"سيركل مول"

زوّار "سيركل مول" هم أيضاً على موعد للاستمتاع بمشاهدة عروض لوحات الرقص التقليدية المذهلة التي تحييها "الفرقة الحربية" في عطلة عيد الفطر السعيد. فهذه الفرقة المحترفة في الفنون الشعبية الإماراتية العريقة سوف تضفي المزيد من الأجواء المشوّقة التي سوف تبهر روّاد هذا المركز التجاري.

تقدم "فرقة الحربية" عروضها كل يوم من 21 إلى 23 أبريل من الساعة 4 عصراً حتى 9:50 ليلاً في "سيركل مول" في الطوابق الأرضي والأول والثاني.

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