سلطان بن أحمد يكرم فائزي «نجم المجالس»

المصدر: الشارقة - وام

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كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، الفائزين ببرنامج المسابقات الرمضاني «نجم المجالس»، التي تنظمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وبالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، وذلك في قاعة الزهري بجامعة الشارقة.

وتابع سموه جانباً من منافسات الحلقة الأخيرة من برنامج «نجم المجالس» في دورته الثالثة، والذي يتميز بالتنافس الثقافي الاجتماعي، حيث اكتملت حلقات البرنامج الذي انطلق منذ بداية شهر رمضان المبارك ولغاية الـ 25 من الشهر نفسه.

وتفضل سموه بتكريم الفائزين لنسخة نجم المجالس هذا العام، حيث فاز بجائزة المركز الأول فريق حسين آل علي، من مجلس ضاحية واسط، ونال سيارة مقدمة من مصرف الشارقة الإسلامي، بالإضافة إلى مبلغ 60 ألف درهم مقدمة من إذاعة الشارقة، فيما حل في المركز الثاني فريق مطر الراشدي، من مجلس ضاحية البستان وفاز بجائزة قدرها 40 ألف درهم، بينما نال فريق خليفة الكتبي من مجلس ضاحية البستان المركز الثالث، وحصل على 20 ألف درهم، كما مُنح الفائزون جميعهم دروعاً تذكارية تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة في البرنامج.

فريق عمل

وتفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بتكريم الجهات المتعاونة في البرنامج، وهم: دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وجامعة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، الراعي الرسمي للجائزة، وأخذ الصور التذكارية مع فريق عمل برنامج «نجم المجالس».

وشارك في البرنامج أكثر من 50 فريقاً تم اختيار 26 فريقاً منهم بالقرعة لتمثيل مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، حيث شارك في كل حلقة فريقان من الأسر بنظام خروج المغلوب، وتم بث حلقات البرنامج على الهواء مباشرة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق مرايا ضمن الشبكة الإعلامية لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. ويعد البرنامج حصيلة تعاون مثمر بين هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ويهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ قيم التكاتف والتعاون بين الأسرة الواحدة، كما يتيح الفرص لتعزيز المعارف والمعلومات، وإبراز المواهب المحلية التي تتميز بوفرة ثقافاتها وسعة اطلاعها.

تنوع

ويعتبر «نجم المجالس» أحد برامج المسابقات والمعلومات العامة التي حصدت متابعة متميزة من العائلات والأسر الإماراتية، وتنوعت أسئلة البرنامج الذي بُث على مدار 25 يوماً ما بين الثقافية والعلمية والوطنية والتراثية، ويهدف البرنامج إلى تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، عبر وضعهم في مواقف تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة، حيث يتيح البرنامج لأفراد الأسر فرصة إبراز مواهبهم وقدراتهم الذهنية، وتعزيز فرص القراءة والاطلاع والثقافة، إضافة إلى زرع روح المنافسة بين العائلات بمختلف فئاتهم العمرية.

وجاء تأهل المشاركين في البرامج بعد خوض 26 فريقاً منافسات حماسية كبيرة، نجح فيها 16 فريقاً بالتأهل ليتسابقوا بنظام خروج المغلوب، حيث تأهل الفائزون إلى دور الربع النهائي ومن ثم نصف النهائي وصولاً للمنافسة النهائية.

حضر حفل ختام البرنامج الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس لجنة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وعدد من المسؤولين ورؤساء وأعضاء مجالس الضواحي وأسر المشاركين.

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